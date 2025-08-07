Bộ Quốc phòng thông tin chương trình diễu binh, diễu hành mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

TPO - Chiều 7/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) thông tin về công tác chuẩn bị chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, Bộ Quốc phòng là đơn vị được Trung ương giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã giao các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết và tuyến đường diễu binh, diễu hành, đồng thời tổ chức hội thảo xin ý kiến bộ, ngành, địa phương liên quan.

“Chúng ta chuẩn bị rất chu đáo, công phu cho sự kiện này”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Như Ý

Về tổ chức lực lượng, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành. Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, lực lượng này gồm 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an); có các khối quân đội nước ngoài...

Lực lượng đứng làm nền, gồm có tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an.

Cuối cùng là lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Về chương trình diễu binh diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói, sẽ có rước đuốc, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự: Diễu hành khối Nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (khối Quân đội nhân dân Việt Nam, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ rồi đến khối của công an).

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển ở Cam Ranh, Khánh Hòa, diễn ra đồng thời cùng với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an, truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về Quảng trường Ba Đình.

Sau đó đến diễu hành của khối quần chúng, khối văn hóa thể thao. Sau khi tất cả khối này diễu duyệt qua lễ đài, đến cuối Hùng Vương sẽ phân tuyến, diễu binh, diễu hành trên một số tuyến phố để cho thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân.

“Việc đi trên các tuyến phố còn có giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Nhà hát lớn”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin.

Sẵn sàng cho lễ chính thức

Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5/2025, đã tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi vào ngày 17/7 và 5/8.

“Các khối và các lực lượng qua hợp luyện, tổng hợp luyện cho thấy chất lượng tốt, đúng theo chương trình huấn luyện. Hiện nay tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe, điều kiện kỹ thuật các khối đều sẵn sàng cho lễ chính thức”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh minh họa

Về các mốc thời gian chính, theo Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, sắp tới sẽ có tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó sẽ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8 và lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9, địa điểm đều ở Quảng trường Ba Đình.

Về thông điệp diễu binh, diễu hành, theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, chúng ta khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của đất nước, sự phát triển lớn mạnh không ngừng của quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và công an nhân dân trong 80 năm qua dưới dự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc…

Cùng với đó là biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

“Chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh an toàn, tiết kiệm; lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại”, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định.