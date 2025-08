Các nhà khoa học từ Harvard, Cornell và Connecticut đến ĐH Duy Tân chia sẻ về các Ứng dụng Công nghệ trong Y tế

Các nhà khoa học này đều là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu của mình với nhiều năm tâm huyết theo đuổi chuyên môn, bao gồm:

• GS.TS. Samir Mitragotri hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại ĐH Harvard. Ông là nhà đồng sáng lập các Công ty Cage Bio, i2o Therapeutics và Fount Bio, Inc. chuyên nghiên cứu phát triển các công nghệ để đưa thuốc vào cơ thể người,

• GS.TS. Yadong Wang hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại ĐH Cornell. Ông là người đồng sáng lập Công ty Global Biomedical Technology chuyên về Công nghệ Y sinh, và

• PGS.TS. Nguyễn Đức Thành hiện đang nghiên cứu và giảng dạy về Vật liệu Y tế tại ĐH Connecticut.

Hội thảo "Đổi mới Ứng dụng Công nghệ trong lĩnh vực Y tế” đã mang đến một không gian trao đổi học thuật chuyên sâu, ở đó mỗi nhà khoa học đều chia sẻ rất cụ thể về các nghiên cứu đột phá, có tầm quan trọng lớn trong phục vụ cộng đồng.

GS.TS. Samir Mitragotri - ĐH Harvard

Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền dẫn thuốc, GS.TS. Samir Mitragotri chia sẻ về việc phát triển các chất lỏng ion (ionic liquids) giúp vận chuyển thuốc qua các màng sinh học và các cơ quan trong cơ thể một cách hiệu quả, chính xác về vị trí, thời gian và liều lượng. Do đặc tính có thể điều chỉnh, có tính tương thích sinh học cao, một “thư viện” các chất lỏng ion đã được nhóm nghiên cứu của GS.TS. Samir Mitragotri tổng hợp, tạo cơ sở cho nhiều nghiên cứu về những khả năng truyền dẫn thuốc khác nhau. Theo GS.TS. Samir Mitragotri, việc vận chuyển thuốc cũng quan trọng như việc khám phá ra thuốc và thách thức lớn của Y học chính là không thể để thuốc “tự trôi” trong cơ thể mà cần phải kiểm soát được đường đi của thuốc, đưa đến đúng nơi cần đến thì thuốc mới thực sự phát huy hiệu quả.

“Những thách thức mà chúng ta đang đối mặt trong Y học đều rất phức tạp. Điều trị các bệnh lý như thần kinh, ung thư, tim mạch,… đều vô cùng khó. Tôi tin vào các đổi mới sáng tạo đang diễn ra trong Y học và khẳng định cách duy nhất để giải quyết các thách thức Y tế cũng chính là thông qua đổi mới công nghệ. Có một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là những con người được đào tạo bài bản, đặc biệt là thế hệ trẻ sẵn sàng đón nhận thách thức với cảm hứng theo đuổi đến cùng để tìm ra cách giải quyết triệt để các bài toán và khó khăn trong ngành. Khi 2 yếu tố con người và đổi mới công nghệ gặp nhau thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Và đóng vai trò quan trọng trong việc hoà quyện hai yếu tố đó chính là các cơ sở giáo dục đại học, những cơ sở như ĐH Duy Tân đang thể hiện được sự tập trung đổi mới nghiên cứu và tâm huyết cho đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Sức khỏe hiện nay”, GS.TS. Samir Mitragotri chia sẻ.

GS.TS. Yadong Wang - ĐH Cornell

GS.TS. Yadong Wang đến từ ĐH Cornell thì trình bày những nghiên cứu của ông về mạch máu nhân tạo được chế tạo từ “bio-elastomers” hay các loại vật liệu đàn hồi có khả năng phân hủy và tương thích sinh học cao. Ông cũng trình bày phương pháp phát triển các “bio-elastomers” thành keo dán sinh học tiên tiến đang được bán rộng rãi trên toàn thế giới, đồng thời giới thiệu loại “elastomer” mới nhất do nhóm ông phát minh - một trong những loại nhựa đàn hồi đầu tiên có thể in 3D mà ông tin rằng có thể lấp đầy những khoảng trống mà các sản phẩm hiện tại vẫn chưa giải quyết được. Là chuyên gia về các công nghệ thiết bị hỗ trợ tim mạch, ông rất ấn tượng khi ĐH Duy Tân đã nghiên cứu và chế tạo thành công Máy Hỗ trợ Kỹ năng Hồi sinh Tim phổi (Cardiopulmonary Resuscitation - eCPR).

“Tôi có biết về sản phẩm eCPR của ĐH Duy Tân. Đây là một sản phẩm công nghệ mang tính nhân văn, vì cộng đồng rất ý nghĩa của Nhà trường. Nhiều người sẽ hưởng lợi từ công nghệ này, đặc biệt là những người sau khi được cứu sống, hồi sức sẽ còn một cuộc sống lâu dài phía trước. Việc nghiên cứu các công nghệ, tạo ra các sản phẩm mới hỗ trợ sức khoẻ con người là vô cùng quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ cao có chi phi lớn do nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, các nhà khoa học cần chung tay, đưa ra những nghiên cứu hữu ích, có chi phí thấp để người bệnh dễ dàng tiếp cận, không chỉ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sức khoẻ cho người dân ở các nước phát triển mà còn trên toàn thế giới. Đó là lý do chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian, công sức sức để nghiên cứu và cùng nhau chia sẻ tại các diễn đàn mà hôm nay là ở ĐH Duy Tân”, GS.TS. Yadong Wang cho biết.

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành - ĐH Connecticut

Hiện đang nghiên cứu chuyên sâu về các Vật liệu Y tế tại ĐH Connecticut, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành đã chia sẻ về quá trình phát triển công nghệ mới để theo dõi tải trọng khớp, bào chế thuốc giảm đau cho bệnh nhân, cũng như thiết kế các phương pháp điều trị mới cho căn bệnh Thoái hóa khớp (Osteoarthritis) - một trong những bệnh lý xương khớp phổ biến nhất hiện tại.

“Việc nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu mới trong lĩnh vực Y sinh để:

• tái tạo mô, sụn hư hỏng, và

• truyền dẫn thuốc

là các lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Những chia sẻ của các giáo sư hàng đầu trên thế giới tại đây thực sự ý nghĩa và tôi tin rằng sẽ mang đến nhiều kiến thức mới cũng như truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu trong nước, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ hiểu hơn nữa tầm quan trọng của Vật liệu Sinh học. Hơn nữa, Hội thảo hôm nay đã mang đến sự kết nối thực sự cần thiết, là khởi đầu cho các hợp tác giữa ĐH Duy Tân và các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới về những lĩnh vực nghiên cứu này”, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành khẳng định.

Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời là các lãnh đạo của Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Sở Y tế Đà Nẵng, cán bộ, giảng viên và sinh viên DTU

Nhiều năm triển khai đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe đồng thời không ngừng nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao áp dụng trong Y tế, ĐH Duy Tân luôn chủ động hợp tác với nhiều trường Y lớn trên thế giới để nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối các nhà khoa học hàng đầu để tạo nên một không gian học thuật chất lượng, góp phần vào sự phát triển chung nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng của Việt Nam.

Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng - Phó Giám đốc ĐH Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Y-Dược (CMP), DTU chia sẻ: “Vật liệu Sinh học, Vật liệu mới và các Công nghệ Cảm biến Điện tử đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn cầu vì chúng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực và có tiềm năng mang lại những đột phá công nghệ, giải quyết các vấn đề to lớn và cấp bách trong nghiên cứu và phát triển cũng như trong sản xuất và ứng dụng Y học. GS.TS. Samir Mitragotri, GS.TS. Yadong Wang và PGS.TS. Nguyễn Đức Thành không chỉ là những học giả danh tiếng toàn cầu mà còn là những doanh nhân xuất sắc khi đã lập ra nhiều công ty khởi nghiệp khá thành công. Bởi vậy, những công trình nghiên cứu mà các giáo sư chia sẻ hôm nay không chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết mà là những sáng tạo thực tiễn mà chúng ta mong đợi, mang đến những đổi mới có thể làm thay đổi chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Người ta thường nói dân tộc Việt Nam đang trên đường đạt đến chữ ’giàu’, nhưng cũng nhiều người lo lắng khi đi chưa đủ 4 ký tự đó mà mới chỉ 3/4 chặng đường thì đã ’già’. Nên thách thức đặt ra là làm sao dân tộc ta phải ’giàu’ trước khi ’già’ hoặc nếu có ’già’ thì cũng đã ’giàu’ để chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Để làm được điều đó, Y tế và các đổi mới trong Y học sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi cách chúng ta sống. Trong thời đại mới này, với sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo (AI) và những đổi mới khác, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng hơn nữa, cả với tư cách là một quốc gia trẻ và khoẻ, và là những con người mới, trong việc tiếp thu và chia sẻ kiến thức mới”.