Chỉ định Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Ngày 18/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; ông Nguyễn Huy Hưng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030; chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, một trong những điểm nhấn nổi bật nhiệm kỳ vừa qua là “cuộc cách mạng” về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Theo bà Trà, những vận hội mới của đất nước đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ yêu cầu phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, đồng thời nâng cao năng lực dự báo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ, sau sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ đã giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ; giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ; giảm 30/30 tổng cục, 1.025 vụ, cục.

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã; kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Đến ngày 31/7, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức…

Một số nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Bộ Nội vụ đề ra là hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công; đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức...