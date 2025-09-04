Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ trưởng Nội vụ: Báo cáo Bộ Chính trị vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9 này.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này tại hội nghị giao ban chiều 3/9. Theo bà, tháng 9 là thời điểm có khối lượng công việc rất lớn với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung cơ bản và 2 tờ trình về thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

39nvu.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: PN

Theo Bộ trưởng, đây là vấn đề lớn được Bộ Chính trị yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ngay sau đó, Bộ cũng sẽ báo cáo tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, Bộ cũng tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết nhằm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị định quan trọng khác.

Cũng về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, Bộ trưởng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ 2 nhóm vấn đề lớn để báo cáo Bộ Chính trị.

Trong đó, Bộ trưởng sẽ làm việc với các đơn vị liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; thống nhất về đề cương, báo cáo, thủ tục liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Bộ trưởng cũng cho biết, dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp.

Bà Trà cũng quán triệt bám sát 34 công chức đưa về địa phương để có báo cáo đầy đủ, toàn diện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tư lệnh ngành Nội vụ cũng yêu cầu ổn định đội ngũ cán bộ, rà soát, điều chỉnh, điều động đội ngũ công chức, điều phối cho đơn vị thuộc, trực thuộc trong Bộ. Từ đó, cơ quan quản lý sẽ sàng lọc gắn với nhiệm vụ cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức.

Cùng với đó, bà Trà cũng đốc thúc chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV và nhắc nhở chuẩn bị dự toán kinh phí, đầu tư công của năm 2026.

Bộ trưởng Nội vụ lưu ý đơn vị chuyên môn hoàn thành các nội dung của dự thảo Luật Viên chức sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền 21 nghị quyết, nghị định, thông tư.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân, trong tháng 9, Bộ Nội vụ sẽ tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách. Trong đó, Bộ sẽ tập trung thực hiện 3 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm năm 2025 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Nội vụ cũng chủ động rà soát các chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan bảo đảm đồng bộ, phù hợp khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Luân Dũng
