Bộ trưởng Nội vụ: Đánh giá, sàng lọc cán bộ được thực hiện chặt chẽ, tiêu chí cụ thể

Luân Dũng
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không thể "mặc một cái áo chung"

Tại cuộc họp Chính phủ đánh giá sau 2 tháng vận hành chính quyền hai cấp, chiều 23/8, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về tổ chức bộ máy và biên chế.

Theo bộ trưởng, giai đoạn đầu triển khai theo hướng "cơ học", tức là điều chỉnh biên chế từ cấp huyện xuống xã theo các hướng dẫn tạm thời. Theo đó, mỗi đơn vị hành chính cấp xã tối thiểu có khoảng 60 cán bộ, công chức.

248bnv2.png
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tuy nhiên, thực tế có nơi tới 200 cán bộ, công chức, có nơi chỉ khoảng 50 người, có tình trạng "vừa thừa vừa thiếu"; thừa nhiều ở một số vị trí, nhưng lại thiếu nhân lực ở các lĩnh vực quan trọng như đất đai, tư pháp, kế toán, tài chính...

Theo bộ trưởng, sau sắp xếp, mục tiêu tinh giản đã đạt kết quả đáng kể. Khi việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã ổn định, phải tính toán một cách khoa học, kỹ lưỡng để xác định số biên chế trên cơ sở vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ đang tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị về các nguyên tắc chặt chẽ trong xác định biên chế, dựa trên các tiêu chí: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên và quy mô kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu).

Hiện nay, Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sớm hoàn thành tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Từ việc phân loại đơn vị hành chính, sẽ xác định vị trí việc làm, biên chế, tổ chức bộ máy phù hợp.

"Tới đây, có thể sẽ có những phường quy mô dân số và kinh tế lớn, cần nhiều phòng chuyên môn hơn, chứ không chỉ có 2 phòng kinh tế và xã hội như hiện nay. Quy mô dân số khác, quy mô kinh tế khác thì không thể mặc một cái áo chung được”, bộ trưởng nêu.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, dự kiến cấp xã sẽ có khoảng 26 - 28 vị trí việc làm nhưng tương ứng với bao nhiêu người làm việc thì sẽ phụ thuộc vào đặc điểm dân số, diện tích, kinh tế - xã hội từng nơi.

Sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn cho biết, việc phân cấp, phân quyền được triển khai nhanh trong thời gian ngắn, nên nhiều địa phương còn lúng túng khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Có những nội dung đã được phân cấp nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Do đó, bộ trưởng đề nghị các bộ, đặc biệt là những bộ quản lý lĩnh vực then chốt như Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính… cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để bảo đảm phân cấp, phân quyền đi vào thực chất.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh yêu cầu cán bộ tự học, tự nâng cao năng lực. "Bộ Nội vụ đã nhiều lần tổ chức tập huấn; đồng thời các địa phương và từng cá nhân phải tự chủ động, phải tự học", bộ trưởng nêu rõ.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, trong thời gian tới, công tác đánh giá, sàng lọc cán bộ sẽ được thực hiện chặt chẽ dựa trên các công cụ, tiêu chí cụ thể, gắn với hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện gần 10 nghị định mới để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Bộ Chính trị để làm cơ sở tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của chính quyền địa phương.

“Bước đầu kết quả đạt được trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống. Chúng ta không thể cầu toàn khi mô hình còn mới. Khó đến đâu, vướng ở đâu, chúng ta tiếp tục tháo gỡ ở đó, vừa vận hành vừa hoàn thiện”, bộ trưởng nhấn mạnh.

Luân Dũng
