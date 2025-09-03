Chính quyền 2 cấp tại TPHCM: Bộ trưởng Nội vụ đề xuất giải pháp gỡ vướng

TPO - Trước phản ánh của báo chí về vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM.

Trước đó, báo chí phản ánh về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM. Trong đó nêu rõ, sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM. (Ảnh minh họa: PLO)

Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới, kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng…; số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và tham mưu.

Ngoài ra, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện cũ ngừng hoạt động; đồng thời tổ chức Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng tiến hành sắp xếp lại, dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.