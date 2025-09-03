Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chính quyền 2 cấp tại TPHCM: Bộ trưởng Nội vụ đề xuất giải pháp gỡ vướng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước phản ánh của báo chí về vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM.

Trước đó, báo chí phản ánh về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM. Trong đó nêu rõ, sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

anh-chup-man-hinh-2025-09-02-luc-175830.png
Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM. (Ảnh minh họa: PLO)

Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới, kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng…; số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và tham mưu.

Ngoài ra, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện cũ ngừng hoạt động; đồng thời tổ chức Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng tiến hành sắp xếp lại, dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề xuất giải pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp

Liên quan đến thông tin phản ánh về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất phù hợp, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025.

Luân Dũng
#chính quyền hai cấp TPHCM #vận hành chính quyền địa phương #giải pháp tháo gỡ vướng mắc #bộ máy hành chính xã #quản lý đô thị TPHCM #đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất #sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính #quản lý nhân sự cấp xã #xây dựng chính quyền địa phương #đánh giá tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy

Xem thêm

Cùng chuyên mục