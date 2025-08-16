Đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, không gián đoạn

TPO - "Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Đảng bộ xã Ứng Hòa tiếp tục chủ động rà soát, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Ngày 16/8, Đảng bộ xã Kim Anh (TP Hà Nội) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Anh Quân, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã Kim Anh tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ, công nghiệp. Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, xã cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn và các cụm công nghiệp: Minh Phú 1, Minh Phú 2, Minh Trí, Hiền Ninh - Minh Phú, Minh Phú - Minh Trí. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đồng thời, đề nghị xã Kim Anh tăng cường quản lý, xử lý, khắc phục triệt để các vi phạm pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ I xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Anh, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Xuân Huân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh.

*Trước đó, ngày 15/8/2025, Đảng bộ xã Ứng Hoà đã trang trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết cho biết, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", đại hội đã tập trung làm rõ 2 nhiệm vụ. Đó là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển xã Ứng Hòa trong nhiệm kỳ tới năm năm tới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ứng Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội đề nghị Đảng bộ xã Ứng Hòa tiếp tục chủ động rà soát, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xã Ứng Hòa cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khoá 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa phát biểu tại đại hội

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị xã Ứng Hòa tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hoá nhằm nâng cao đời sống của nhân dân; đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xã tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tiếp dân, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Ứng Hòa lần thứ I

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ứng Hoà, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội. Ông Nguyễn Tiến Thiết được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2025- 2030.