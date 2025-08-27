Bộ trưởng Nội vụ nói về bước ngoặt lịch sử của nền công vụ Việt Nam

TPO - “Với những đổi mới toàn diện thể chế về công vụ, công chức, chúng ta đã nỗ lực xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, thống nhất, đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp xã là một bước ngoặt lịch sử của nền công vụ Việt Nam, phù hợp xu thế thời đại và quốc tế”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Gánh vác sứ mệnh lịch sử

Chiều 27/8, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong chặng đường 80 năm qua, Bộ và ngành Nội vụ đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước với những dấu ấn đậm nét.

Trong đó, Bộ và ngành Nội vụ đã gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: PV

Cùng với đó, Bộ và ngành Nội vụ đã tham mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước và góp phần rất quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986, với tên gọi là Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, đơn vị đã tham mưu đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thích ứng với yêu cầu mới, đưa nền hành chính từ mô hình bao cấp sang quản lý bằng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Đây là sự chuyển mình toàn diện của ngành Nội vụ cùng đất nước, kiến tạo nền hành chính nhà nước góp phần đưa đất nước vững bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế với những thành tựu to lớn mang tính lịch sử, để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Bộ trưởng Nội vụ, nhìn nhận.

Điểm nổi bật khác được tư lệnh ngành Nội vụ nhấn mạnh là việc tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Trong đó, Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở kế thừa thành quả và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, sự giúp đỡ và phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là từ năm 2018 đến nay.

Đặc biệt năm 2025, Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố; qua 2 đợt sắp xếp, đến nay cấp xã còn 3.321 đơn vị, đã mở ra không gian phát triển mới; tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo nền tảng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

“Với những đổi mới toàn diện thể chế về công vụ, công chức, chúng ta đã nỗ lực xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, thống nhất, đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp xã là một bước ngoặt lịch sử của nền công vụ Việt Nam phù hợp xu thế thời đại và quốc tế”, bà Trà bày tỏ.

Cải cách chính sách tiền lương tạo động lực mới

Cùng với đó, theo Bộ trưởng Nội vụ, hệ thống chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho tiến bộ và công bằng xã hội qua từng giai đoạn cách mạng.

Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cải cách chính sách tiền lương. (Ảnh minh họa)

Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, bà Trà khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Đồng thời sẽ xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước; cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức; tham mưu kiến tạo một xã hội luôn tiến bộ, công bằng và nhân ái.

Bộ Nội vụ cũng tham mưu cải cách chính sách tiền lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người lao động; tập trung hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bao trùm, bền vững; phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hội nhập…