Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cà Mau chuyển gần 10ha rừng phòng hộ để làm đường ra đảo Hòn Khoai

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định cho chuyển mục đích sử dụng hơn 9,8 ha rừng phòng hộ sang mục đích khác để lấy mặt bằng làm đường ra đảo Hòn Khoai.

dvd3944.jpg
Đảo Hòn Khoai.

Theo quyết định này, diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng hơn 9,8 ha, đều thuộc rừng phòng hộ tại xã Đất Mũi (Cà Mau).

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn chủ dự án hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan khác.

Dự án tuyến giao thông kết nối từ mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai có chiều dài hơn 18km, quy mô 4 làn xe, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, do Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Tuyến đường có cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Tân Lộc
#Cà Mau #rừng phòng hộ #đảo Hòn Khoai #dự án giao thông #cầu vượt biển #đường bộ #phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục