Cà Mau chi 6 tỷ đồng nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai

Tân Lộc
TPO - Tỉnh Cà Mau dự chi hơn 6 tỷ đồng để trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ trong khởi nghĩa Hòn Khoai, thể hiện lòng tri ân của nhân dân với các Anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của tổ quốc.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai. Trong đó, hạng mục chính là Đền thờ rộng hơn 600m2, hồ nước và mô hình đảo Hòn Khoai, bức phù điêu, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, nhà điều hành… Tổng vốn đầu tư dự án hơn 6 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

1000024134.jpg
Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai được khởi công xây dựng năm 2017.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu trùng tu, nâng cấp Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ - những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc.

Đồng thời, việc tu bổ di tích sẽ xây dựng không gian tưởng niệm trang nghiêm, giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân.

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sỹ khởi nghĩa Hòn Khoai được khởi công xây dựng năm 2017, khánh thành năm 2018 nhân kỷ niệm 78 năm khởi nghĩa Hòn Khoai (13/12/1940).

Theo tư liệu, 85 năm trước, trong khí thế của khởi nghĩa Nam kỳ, thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo và chọn Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi ngày nay) là điểm đột phá mở đầu ở tỉnh này. Cuộc khởi nghĩa gắn liền với tên tuổi của 10 chiến sĩ, trong đó do thầy giáo, nhà báo Phan Ngọc Hiển (1910-1941) chỉ huy.

Sau đó Đảng bộ tỉnh Minh Hải (sau là tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và nay là tỉnh Cà Mau) chọn ngày Khởi nghĩa Hòn Khoai (13/12) hằng năm làm ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau.

Tân Lộc
