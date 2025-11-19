Tổng Bí thư: Phát triển cụm đảo Hòn Khoai - bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường

Sáng 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với các đơn vị Quân đội và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Khoai (thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Biên phòng Việt Nam, Quân khu 9...

Phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau gồm 5 đảo (đảo Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Go, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ). Đảo Hòn Khoai là đảo lớn nhất, điểm cao nhất khoảng 318m so với mực nước biển, địa hình núi đá hiểm trở, có nguồn nước ngọt quanh đảo, hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và tình hình triển khai các dự án trọng điểm. Tỉnh xây dựng Đề án gắn kết phát triển Hòn Khoai với Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và khu vực phụ cận, đồng thời nghiên cứu hình thành khu logistics khoảng 1.000ha (có thể lấn biển) để khai thác đồng bộ với Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Tỉnh đang tổ chức hoàn thiện Đề án theo các ý kiến góp ý, dự kiến hoàn thành Đề án, trình lại Bộ Tài chính trong năm 2025 để xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tỉnh đang tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế-Quốc phòng biển, đảo Tây Nam Bộ của Quân khu 9 đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Về triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm tại Cà Mau của Bộ Quốc phòng: đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tỉnh được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng tuyến đường cao tốc Cà Mau-Đất Mũi. Trong điều kiện khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, bố trí đủ kế hoạch vốn thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, nhân dân trên tuyến đường đồng thuận rất cao và đang nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng. Tỉnh phát động phong trào thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, định kỳ hằng tuần họp với các đơn vị thi công và tổ chức các đoàn đến thăm hiện trường, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn.

Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, đang hoàn thiện thủ tục để chuyển đổi mục đích đất, sử dụng rừng, bàn giao mặt bằng theo quy định.

Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích đất rừng bị ảnh hưởng đạt 100%.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các đơn vị thi công dự án trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Sau khi đi kiểm tra tình hình triển khai 2 dự án (Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) do Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 12 thực hiện và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong thời gian rất ngắn sau hợp nhất, Cà Mau đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện. Đảng bộ Cà Mau đã quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, Nghị quyết của Trung ương; phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, biết dựa vào dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đánh giá cao và tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được, tạo bước phát triển mới trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, xây dựng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, sẽ góp phần hình thành nên một “hệ sinh thái” hạ tầng hoàn chỉnh để hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển lớn của Cà Mau - vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, mở ra tầm nhìn mới cho phát triển lục địa cực Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, về mặt quốc phòng, an ninh, sẽ phát huy vai trò chiến lược của đảo trong bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam và hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Về mặt kinh tế: Hòn Khoai sẽ là điểm kết nối quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, giảm chi phí vận chuyển, logistics, giảm tải cho hệ thống cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, đưa nông sản, thủy sản xuất khẩu ra thẳng tuyến hàng hải quốc tế, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, khai thác tối đa tiềm năng biển và khả năng phát triển kinh tế địa phương, tiếp tục thúc đẩy công nghiệp chế biến và dịch vụ logistics chất lượng cao, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai thật nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án và dự án trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông, liên kết vùng và phát triển kinh tế biển đảo.

Phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh, bám sát quy hoạch quốc gia, tính hiệu quả và khả năng nguồn lực; cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng bán quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái của cụm đảo Hòn Khoai để có phương hướng đầu tư đồng bộ như hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình cảng nước sâu lưỡng dụng, nơi tránh trú bão…

Trong triển khai Đề án và các dự án thành phần, cần đặc biệt chú trọng hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái rừng, biển, đảo, bảo đảm phát triển bền vững, không được ảnh hưởng đến chức năng phòng thủ. Từng bước hoàn chỉnh các tuyến kết nối các khu kinh tế, công nghiệp, đô thị, khu logistics cảng biển, các khu chức năng gắn với Cảng Hòn Khoai và Cảng hàng không Cà Mau.

Tổng Bí thư lưu ý, tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là công trình tiền đồn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt cả về phát triển kinh tế-xã hội lẫn quốc phòng an ninh, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu, tập trung cao nhất nguồn lực, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và tuyệt đối an toàn.

Đối với công trình đảo Hòn Khoai, Tổng Bí thư đề nghị, toàn bộ lực lượng trên công trường phải quán triệt tinh thần Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia; cảng biển và cầu vượt biển không chỉ phục vụ dân sinh-kinh tế, mà còn là tuyến trục quốc phòng-an ninh ở cực Nam Tổ quốc. Vì vậy, tiến độ nơi đây không phải tiến độ của một dự án, mà là tiến độ của niềm tin nhân dân, uy tín Nhà nước và trách nhiệm với tương lai đất nước; không chậm một giờ, không lùi một bước, không để bất kỳ mắt xích nào làm trì trệ tiến độ chung.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hòn Khoai không chỉ là một công trình - đó là lời thề của quốc gia, là bước tiến của một Việt Nam khát vọng và tự cường. Trước mắt là nhiệm vụ lớn, thời gian gấp, điều kiện khắc nghiệt nhưng tinh thần Việt Nam chưa bao giờ khuất phục: khó khăn chỉ là phép thử, sóng gió chỉ là cửa ải, ý chí mới là sức mạnh quyết định.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN).

Tổng Bí thư đề nghị các tất cả các chiến sỹ bộ đội phát huy mạnh mẽ tinh thần bộ đội Cụ Hồ quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân trên đảo hãy khắc sâu điều này: Mỗi nhịp cầu, mỗi cọc biển là một dấu son của Tổ quốc. Gian khó không được chùn chân. Biển sâu, sóng cao không cản được ý chí quyết tâm. Càng khó khăn, càng quyết tâm. Bởi chúng ta đang dựng nên không chỉ một cảng biển, mà là thế đứng của đất nước trên biển lớn; không chỉ mở đường ra đảo mà đang mở đường cho tương lai Việt Nam.

Tổng Bí thư lưu ý, tuyệt đối không được lơ là nhiệm vụ phòng thủ. Cùng với xây dựng hạ tầng, mọi lực lượng phải duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm an ninh công trường, an toàn lực lượng và chủ động kiểm soát mọi tình huống trên biển. Hòn Khoai là điểm trụ chiến lược; chỉ cần một phút sơ suất có thể đánh đổi bằng nhiều năm nỗ lực. Vì vậy, vừa thi công nhanh, vừa giữ vững kỷ luật, cảnh giới, an toàn, bảo đảm mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng quốc phòng-an ninh.

Thời gian tới, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu tiến độ càng cao, Tổng Bí thư yêu cầu, lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, phân công lãnh đạo kịp thời động viên tinh thần và bảo đảm điều kiện vật chất cho cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, công nhân. Mỗi chuyến ra đảo, mỗi lời thăm hỏi, mỗi sự hỗ trợ đúng lúc sẽ tiếp thêm sức mạnh để anh em bám trụ, vượt nắng gió, vượt sóng lớn, giữ vững nhịp độ thi công. Tinh thần và vật chất phải đi cùng nhau; chăm lo tốt cho lực lượng trên đảo chính là chăm lo cho tiến độ, cho chất lượng công trình và cho an ninh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, chiến sỹ, Đảng bộ chính quyền Cà Mau và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân phát huy tinh thần: Nhiệm vụ nặng đến đâu, quyết hoàn thành tiến độ; nhấn mạnh, hãy xây dựng cảng nhanh hơn sóng, bắc cầu vững hơn đá, mở lối ra khơi bằng ý chí thép của người Việt Nam. Để mai này, khi Tổ quốc nhìn về cực Nam, khi lịch sử gọi tên Hòn Khoai, sẽ nghe thấy: Một Hòn Khoai vươn mình - một Việt Nam vươn tầm./.