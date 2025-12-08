Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích ở khu neo đậu thuyền

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh mất tích trong quá trình đi đến cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền. Sau một đêm tìm kiếm, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Ngày 8/12, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu T.A.Q. (6 tuổi, trú xã Thạch Kim cũ) sau khi rời khỏi nhà và mất tích.

Theo đó, vào chiều 7/12, cháu T.A.Q. rời khỏi nhà, sau đó mất tích. Gia đình nhanh chóng phối hợp trích xuất camera thì phát hiện cháu Q. đi theo hướng đến khu vực neo đậu tàu thuyền cảng cá Cửa Sót. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

4533537959343579497.jpg
Khu neo đậu tàu thuyền nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Tiếp nhận thông tin, trong đêm gia đình và chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cháu.

Đến khoảng 8h sáng nay, ngành chức năng đã tìm thấy thi thể cháu tại khu vực neo đậu cảng cá và bàn giao thi thể cháu cho gia đình làm lễ an táng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #thi thể cháu bé #Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi ở khu neo đậu thuyền sau khi mất tích #bé trai 6 tuổi #mất tích #mất trích ở khu neo đậu thuyền

Xem thêm

Cùng chuyên mục