Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sóng lớn từ bão số 15 khiến 4 người chết, mất tích

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù còn xa bờ nhưng sóng lớn khu vực ven biển do bão số 15 gây ra đã khiến 2 người chết, 2 người mất tích, nhiều lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng. Bão di chuyển rất chậm, gần như đứng yên và diễn biến rất khó lường.

Vào 4h giờ ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển hướng bắc, gần như đứng yên với tốc độ chỉ khoảng 3km/h.

Trong hai ngày 1-2/12, bão sẽ đổi hướng tây tây nam, di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 3-5km và tiếp tục suy yếu. Đến 4 giờ ngày 3/12, khi hoạt động trên vùng biển từ Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hoà, cách bờ biển phía đông các tỉnh Bình Định – Phú Yên cũ khoảng 120km, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong hai ngày sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 10km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Như vậy, bão số 15 rất ít khả năng gây gió mạnh trên đất liền. Về mưa, dự báo từ khoảng ngày 2-4/12, duyên hải Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa diện rộng nhưng cường độ mưa không quá lớn.

anh-man-hinh-2025-11-30-luc-065536.png
Dự báo đường đi của bão số 15.

Tuy nhiên, dù ít khả năng gây ra gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, bão số 15 đã gây sóng lớn ở vùng ven biển của Khánh Hòa và Bình Thuận cũ. Trong đó, tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, dông lốc, sóng lớn đánh chìm tàu NT-90329-TS cách bãi biển Bình Thiên, Khánh Hòa khoảng 300m làm một người chết và 2 người mất tích. Địa phương đang phối hợp với Đồn biên phòng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tại Lâm Đồng, dông lốc, sóng lớn trên biển đã đánh chìm thuyền thúng của ông D.Q.S, sinh năm 1985 khiến một người thiệt mạng.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn

Ngoài ra áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Senyar chiều qua đã tan thành vùng áp thấp trên khu vực tây nam của Nam Biển Đông, chấm dứt vòng đời của cơn bão kỳ lạ nhất thế giới, đồng thời là cơn bão đầu tiên vượt từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Biển Đông đang trải qua một năm mưa bão kỷ lục với 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, trở thành năm ghi nhận số lượng bão, áp thấp nhiệt đới nhiều nhất, vượt qua kỷ lục ghi nhận vào năm 2017.

Nguyễn Hoài
#bão số 15 #bão số 15 năm 2025 #bão số 15 windy #bão ảnh hưởng đến những tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến đâu #bão ảnh hưởng đến các tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến khu vực nào #tin bão mới nhất #thời tiết miền Bắc #thời tiết miền Trung

Xem thêm

Cùng chuyên mục