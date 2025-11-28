Cơn bão kỳ lạ nhất thế giới sắp vào Biển Đông

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Senyar - cơn bão được coi là kỳ lạ nhất thế giới đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể đi vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận thứ 21 hoạt động trên Biển Đông năm nay, vượt kỷ lục của năm 2017.

Bão Senyar đang được các nhà khí tượng thuỷ văn đặc biệt quan tâm khi đây là cơn bão đầu tiên trên thế giới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây bắc Thái Bình Dương.

Cho đến nay, đây là một trong những cơn bão đặc biệt nhất thế giới khi hình thành ở ngay trên eo biển hẹp Malacca - nằm giữa Indonesia và Malaysia, khu vực hơn 180 năm qua chưa ghi nhận cơn bão nào và cũng là khu vực được xem không có bão.

Đây cũng là cơn bão có sức gió mạnh nhất đổ bộ Sumatra của Indonensia, vượt qua bão Vamei (2001) đồng thời là cơn bão đầu tiên đổ bộ khu vực này trong tháng 11 trong hơn của thế kỷ qua.

Đáng lưu ý, sau khi đến vùng biển phía đông của Malaysia, vùng áp thấp suy yếu từ bão Senyar không có dấu hiệu tan đi mà mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

anh-man-hinh-2025-11-28-luc-144751.png
Dự báo Biển Đông sẽ có hai xoáy thuận nhiệt đới cùng hoạt động từ ngày mai (29/11).

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (29/11), áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía tây nam của Nam Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, ít khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo vùng biển phía tây nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.

Trong khi đó cơn bão số 15 vẫn đang diễn biến phức tạp. Lúc 13h chiều nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão số 15 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ khoảng 5km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Đến ngày 30/11, bão đổi hướng di chuyển phía tây, ngày 1/12 di chuyển tây tây nam (trung bình mỗi ngày suy yếu đi khoảng một cấp). Khi di chuyển vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi-Đắk Lắk ngày 1/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cho khu vực Nam Trung Bộ từ khoảng ngày 30/11 đến ngày 3/12.

Nguyễn Hoài
