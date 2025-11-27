Sau mưa lũ dồn dập, tiến độ mở rộng tuyến cao tốc nối Huế - Đà Nẵng giờ ra sao?

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với chiều dài toàn tuyến khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án đi qua hai địa phương TP Huế và Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Khởi công tại TP Huế vào ngày 29/5, dự án có thời gian thi công trong vòng 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.