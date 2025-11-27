Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau mưa lũ dồn dập, tiến độ mở rộng tuyến cao tốc nối Huế - Đà Nẵng giờ ra sao?

Ngọc Văn - Thế Nghĩa

TPO - Mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 tại Huế làm ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình dự án xây dựng ở địa phương, trong đó có tuyến cao tốc mở rộng nối với Đà Nẵng. Tranh thủ thời tiết khô tạnh trở lại, chủ đầu tư cùng các nhà thầu hiện chạy đua với thời gian, nỗ lực làm bù, phấn đấu kịp hoàn thành công trình vào đầu năm sau.

VIDEO: Thi công mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên “chạy nước rút” sau mưa lũ lịch sử.
1-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu.jpg
Sau những đợt mưa lớn dài ngày dồn dập﻿, kéo theo nhiều điểm sạt lở trên tuyến gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, tranh thủ những thời điểm tạnh ráo, các đơn vị thi công trên tuyến đã huy động tối đa nhân lực trở lại công trường, tăng ca tăng kíp để “làm bù” cho những ngày công việc bị gián đoạn do thiên tai.
2-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu.jpg
Tại hạng mục công trình mở rộng cầu Tây Hy (xã Hưng Lộc, TP Huế), ngay khi mưa vừa ngớt, hàng chục công nhân cùng cán bộ kỹ thuật đã có mặt tại công trường để tiếp tục công việc còn dang dở.﻿
3-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu.jpg
Công trình cầu Tây Hy hiện đảm bảo tiến độ thi công﻿ theo hợp đồng. Nhà thầu bắt tay hoàn thiện việc lao lắp 3/11 dầm nối còn dang dở của công trình cầu.
tp-4-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-2.jpg
Ở những đoạn đã lao lắp xong các dầm nối, công nhân bắt tay vào thi công﻿ phần cốt thép, kết cấu phần bản mặt cầu để sớm hoàn thiện toàn bộ hạng mục công trình.
tp-5-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu.jpg
Tại cầu Cọc 11 (xã Khe Tre, Huế), hoạt động thi công﻿ mở rộng thêm đơn nguyên thứ hai cũng diễn ra tất bật sau nhiều ngày công trình phải “trùm mền” do mưa lũ.
tp-6-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-2.jpg
tp-6-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-1.jpg
Công trình này cũng đảm bảo theo tiến độ hợp đồng, dù ảnh hưởng bởi thiên tai kéo dài, toàn bộ 3/3 dầm cầu hiện lao lắp xong. Đơn vị nhà thầu bắt tay thi công hoàn thiện phần mặt cầu. Tương tự, hạng mục cầu Dài Km30 + 80 tại khu vực giáp ranh Huế và Đà Nẵng cũng lao lắp xong 12/15 nhịp nối công trình.
tp-7-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-2.jpg
tp-7-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-1.jpg
Cùng với những công trình cầu mở rộng trên tuyến, tiến độ thực hiện đào nền đường, đắp nền K95, K98 cũng đạt khối lượng thực hiện cao, với tỷ lệ từ trên 79 đến 97,99%. Hạng mục thi công cọc khoan nhồi đạt tỷ lệ đến 99,69%.
tp-8-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu.jpg
Theo ông Trần Đức Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý Dự án (QLDA) La Sơn - Hòa Liên (thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh), dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi﻿, mưa lũ kéo dài, tiến độ của dự án vẫn đảm bảo. Sản lượng xây lắp tính đến nay đạt hơn 1.258/2.544,51 tỷ đồng, chiếm 49,5% giá trị hợp đồng.
tp-9-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-3.jpg
tp-9-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-2.jpg
tp-9-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-1.jpg
tp-9-thi-cong-cao-toc-la-son-hoa-lien-sau-lu-4.jpg
Khi thời tiết diễn biến thuận lợi, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục, thậm chí kéo dài trong 24/24 giờ mỗi ngày để bù lại những khoảng thời gian gián đoạn do mưa lũ và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án như đã cam kết.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với chiều dài toàn tuyến khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án đi qua hai địa phương TP Huế và Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Khởi công tại TP Huế vào ngày 29/5, dự án có thời gian thi công trong vòng 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.

Ngọc Văn - Thế Nghĩa
