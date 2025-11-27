Sau mưa lũ dồn dập, tiến độ mở rộng tuyến cao tốc nối Huế - Đà Nẵng giờ ra sao?

TPO - Mưa lũ dồn dập từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 tại Huế làm ảnh hưởng tiến độ nhiều công trình dự án xây dựng ở địa phương, trong đó có tuyến cao tốc mở rộng nối với Đà Nẵng. Tranh thủ thời tiết khô tạnh trở lại, chủ đầu tư cùng các nhà thầu hiện chạy đua với thời gian, nỗ lực làm bù, phấn đấu kịp hoàn thành công trình vào đầu năm sau.
Công trình này cũng đảm bảo theo tiến độ hợp đồng, dù ảnh hưởng bởi thiên tai kéo dài, toàn bộ 3/3 dầm cầu hiện lao lắp xong. Đơn vị nhà thầu bắt tay thi công hoàn thiện phần mặt cầu. Tương tự, hạng mục cầu Dài Km30 + 80 tại khu vực giáp ranh Huế và Đà Nẵng cũng lao lắp xong 12/15 nhịp nối công trình.
Cùng với những công trình cầu mở rộng trên tuyến, tiến độ thực hiện đào nền đường, đắp nền K95, K98 cũng đạt khối lượng thực hiện cao, với tỷ lệ từ trên 79 đến 97,99%. Hạng mục thi công cọc khoan nhồi đạt tỷ lệ đến 99,69%.
Khi thời tiết diễn biến thuận lợi, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp, thi công liên tục, thậm chí kéo dài trong 24/24 giờ mỗi ngày để bù lại những khoảng thời gian gián đoạn do mưa lũ và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án như đã cam kết.
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với chiều dài toàn tuyến khoảng 65km, quy mô 4 làn xe, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 đến 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án đi qua hai địa phương TP Huế và Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Khởi công tại TP Huế vào ngày 29/5, dự án có thời gian thi công trong vòng 240 ngày, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2026.