Lý do trạm dừng nghỉ trên hai tuyến cao tốc qua Khánh Hòa chậm tiến độ

TPO - Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang chậm tiến độ vì vướng mắc mặt bằng.

Sáng 13/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế và làm việc về những vướng mắc tại hai dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, dự án Trạm dừng nghỉ tại Km33+930 (xã Cam Hiệp) rộng hơn 63.600 m² bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, địa phương đang chi trả tiền bồi thường sau khi nhà đầu tư chuyển kinh phí. Hạng mục di dời đường dây 220kV Đa Nhim - Nha Trang vẫn còn vướng mắc.

Một đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: D.Q.



Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 30/4/2024. Dự án Trạm dừng nghỉ tại Km90+900 (phường Đô Vinh) rộng gần 112.000 m² cũng chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, hiện chỉ còn hai trường hợp chờ nhà đầu tư chuyển kinh phí bồi thường. Ngoài ra, dự án còn vướng các hạng mục đường gom bổ sung và khớp nối.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn dở dang để hoàn thiện hai công trình.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý tồn tại, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 1/1/2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hùng cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế, lựa chọn nhà thầu và thi công trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đồng thời làm việc với Sở Công thương Khánh Hòa để xử lý dứt điểm hai đường điện 220kV.

Ban Quản lý Dự án 85 được giao phối hợp với địa phương hoàn tất giải phóng mặt bằng 17 vị trí đường gom, thi công nút giao Thuận Nam trong tháng 12/2025, và đẩy nhanh tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để đưa vào sử dụng trong tháng 1/2026.