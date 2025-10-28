Khẩn trương khắc phục sạt lở sau mưa lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

TPO - Sau khi xảy ra sự cố mưa lớn gây lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã huy động phương tiện khẩn trương xử lý khơi dòng, thoát lũ. Đồng thời, huy động người và phương tiện túc trực để xử lý các điểm sạt lở có thể phát sinh.

Tối 27/10, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên) cho biết: Đã huy động và yêu cầu nhà thầu thi công điều phối nhân lực, máy móc túc trực dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Trước đó, mưa lớn liên tục khiến nước tràn qua mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên tại Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP Huế). Nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến.

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, vị trí Km14 cao tốc La Sơn – Hòa Liên những ngày qua ghi nhận lượng mưa lớn, bất thường. Thống kê từ hệ thống đo mưa, từ ngày 26 – đến 27/10, lượng mưa tại khu vực xã Khe Tre khoảng 1.300mm.

Qua kiểm tra, phát hiện lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống, kèm theo cây cối chảy đến cầu Vực Tròn (đoạn Km14) thì ứ lại, hệ thống thoát nước chưa khơi thông kịp thời dẫn đến tình trạng nước tràn qua đường cục bộ.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, trong ngày đơn vị cùng các nhà thầu thi công phối hợp địa phương tiến hành thu dọn cây cối thì vị trí cầu Vực Tròn nên điểm này không còn ngập nữa.

Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cùng cơ quan chức năng kiểm tra, tìm giải pháp xử lý sự cố tại khu vực Km50 địa phận Đà Nẵng.

Trong khi đó, tại Km50 cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa phận TP Đà Nẵng), sau ghi nhận hiện tượng nứt mặt đường, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, bố trí người trực hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng địa phương kiểm tra cả tuyến cao tốc và tuyến ĐT601. Bước đầu xác định sự cố này liên quan đến tình trạng sạt lở, xói hàm ếch tuyến ĐT601 nằm sát nền cao tốc.

Về việc xử lý lâu dài, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các bên sẽ tính toán, bàn phương án khắc phục cụ thể, kịp thời sự cố tại hai tuyến đường này.

"Tại các điểm sạt lở nhỏ lẻ khác, trước mắt đơn vị tập trung công tác đảm bảo an toàn giao thông, khi ngớt mưa sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hốt dọn đất đá sạt lở, lên phương án khắc phục bền vững" đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.

Các vị trí sạt lở đã được cắm biển, rào chắn.