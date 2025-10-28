Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khẩn trương khắc phục sạt lở sau mưa lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xảy ra sự cố mưa lớn gây lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã huy động phương tiện khẩn trương xử lý khơi dòng, thoát lũ. Đồng thời, huy động người và phương tiện túc trực để xử lý các điểm sạt lở có thể phát sinh.

Tối 27/10, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên) cho biết: Đã huy động và yêu cầu nhà thầu thi công điều phối nhân lực, máy móc túc trực dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Trước đó, mưa lớn liên tục khiến nước tràn qua mặt đường cao tốc La Sơn – Hòa Liên tại Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP Huế). Nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến.

6ea91640b4d2398c60c3-7901.jpg

Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, vị trí Km14 cao tốc La Sơn – Hòa Liên những ngày qua ghi nhận lượng mưa lớn, bất thường. Thống kê từ hệ thống đo mưa, từ ngày 26 – đến 27/10, lượng mưa tại khu vực xã Khe Tre khoảng 1.300mm.

Qua kiểm tra, phát hiện lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống, kèm theo cây cối chảy đến cầu Vực Tròn (đoạn Km14) thì ứ lại, hệ thống thoát nước chưa khơi thông kịp thời dẫn đến tình trạng nước tràn qua đường cục bộ.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, trong ngày đơn vị cùng các nhà thầu thi công phối hợp địa phương tiến hành thu dọn cây cối thì vị trí cầu Vực Tròn nên điểm này không còn ngập nữa.

1293882267270867811-1-4546.jpg
Ban quản lý đường Hồ Chí Minh cùng cơ quan chức năng kiểm tra, tìm giải pháp xử lý sự cố tại khu vực Km50 địa phận Đà Nẵng.

Trong khi đó, tại Km50 cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa phận TP Đà Nẵng), sau ghi nhận hiện tượng nứt mặt đường, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, bố trí người trực hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng địa phương kiểm tra cả tuyến cao tốc và tuyến ĐT601. Bước đầu xác định sự cố này liên quan đến tình trạng sạt lở, xói hàm ếch tuyến ĐT601 nằm sát nền cao tốc.

Về việc xử lý lâu dài, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các bên sẽ tính toán, bàn phương án khắc phục cụ thể, kịp thời sự cố tại hai tuyến đường này.

"Tại các điểm sạt lở nhỏ lẻ khác, trước mắt đơn vị tập trung công tác đảm bảo an toàn giao thông, khi ngớt mưa sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hốt dọn đất đá sạt lở, lên phương án khắc phục bền vững" đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết.

bf565a57fdc5709b29d4-1711.jpg
Các vị trí sạt lở đã được cắm biển, rào chắn.
2833008410632377979-420.jpg
2833008410632377979-1-4955.jpg
Cảnh sát giao thông phân luồng trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Nguyễn Thành
#Mưa lũ #sạt lở #cao tốc La Sơn - Túy Loan #Lũ kinh hoàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục