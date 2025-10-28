Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe

Lộc Liên
TPO - Sau hơn một thập kỷ vận hành, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang quá tải nghiêm trọng khi lưu lượng xe tăng trung bình hơn 10% mỗi năm. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng, kiến nghị được giao làm cơ quan chủ quản mở rộng tuyến này từ 4 lên 6 làn xe.

Theo VEC, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Km210+000 - Km260+030) dài 50 km, được đưa vào khai thác từ năm 2012 với quy mô 4 làn xe. Sau hơn 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng trung bình hơn 10% mỗi năm, khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.

VEC nhận định, tuyến cao tốc hiện đã mãn tải và có nguy cơ trở thành “nút thắt cổ chai” của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khi các đoạn kết nối hai đầu là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn đều đã hoặc đang được mở rộng lên 6 làn xe.

image-5.jpg
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã mãn tải.

Đặc biệt qua khảo sát cho thấy, trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì đoạn Đại Xuyên - Phú Thứ (Km210+000 - Km226+200) đã vượt năng lực thông hành từ 20 - 40%; đoạn Phú Thứ - Cao Bồ (Km226+200 - Km260+030) cũng đã mãn tải, cần được nâng cấp ngay sau năm 2027.

Ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC - cho biết, việc mở rộng đồng bộ tuyến cao tốc này sẽ giúp nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến Bắc - Nam phía Đông, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

“Việc bố trí một phần vốn ngân sách tham gia dự án sẽ giúp phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên,” ông Đông nhấn mạnh.

Theo tờ trình, VEC đề xuất phân kỳ đầu tư dự án để phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng huy động vốn: Giai đoạn 1 (đến năm 2027) mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe, đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2038; Giai đoạn 2 (sau năm 2038) tiếp tục mở rộng lên 10 làn xe, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 3.013 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 2.000 tỷ đồng.

image-4.jpg
VEC vừa đề xuất Thủ tướng về việc được giao làm cơ quan chủ quản mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 4 lên 6 làn xe. Ảnh: VEC.

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2025), VEC có thể huy động tối đa khoảng 115.854 tỷ đồng, đủ năng lực triển khai các dự án mở rộng, trong đó có tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công quý III/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác quý IV/2027, hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo VEC khẳng định, việc mở rộng đồng bộ tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình không chỉ xóa điểm nghẽn giao thông mà còn tăng năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác của toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Lộc Liên
