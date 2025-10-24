Hơn 22.000 tỷ 'lên đời' cao tốc cửa ngõ Hà Nội, Bộ Xây dựng nói gì?

TPO - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận cho Công ty Phương Thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án hướng tới nâng cấp tuyến huyết mạch cửa ngõ phía Nam Hà Nội lên 10-12 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, thống nhất chủ trương, cho phép lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trên cơ sở đề xuất của công ty này (văn bản số 2034 ngày 15/5/2025) và Báo cáo số 5614 của Cục Đường bộ Việt Nam ngày 20/10/2025, Bộ Xây dựng chấp thuận Công ty Phương Thành là nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật PPP, Luật Đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan.

Hình ảnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: BXD.

Nhà đầu tư tự chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ không được chấp thuận. Trường hợp không được lựa chọn, việc hoàn trả chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về PPP.

Bộ Xây dựng yêu cầu công ty chủ động làm việc, thỏa thuận với các địa phương liên quan để thống nhất những điều kiện cần thiết khi triển khai dự án - gồm phương án mở rộng, các công trình kết nối dân sinh, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn cung vật liệu và vị trí đổ thải.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án được Bộ Xây dựng dự kiến vào quý II/2026.

Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện có chiều dài khoảng 29 km, đầu tư theo hình thức BOT, quy mô 6 làn xe. Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án. Tuyến cao tốc này bắt đầu thu phí hoàn vốn từ ngày 6/10/2015, dự kiến kết thúc vào tháng 3/2030.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện có 6 làn xe.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định có quy mô 10 - 12 làn xe (đoạn Pháp Vân - vành đai 4 quy mô 12 làn; đoạn vành đai 4 - Cầu Giẽ quy mô 10 làn), dự kiến đầu tư trước năm 2030.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu vận tải tăng nhanh, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, Công ty Phương Thành đã đề xuất nghiên cứu mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo đúng quy mô quy hoạch.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất của nhà đầu tư đã xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức PPP nhằm giảm áp lực giao thông, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng và thúc đẩy phát triển vùng.

Đặc biệt, dự án không trùng lặp với bất kỳ dự án PPP nào đã được phê duyệt

Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án hoàn toàn bằng vốn huy động, hơn 22.000 tỷ đồng, không sử dụng ngân sách nhà nước.