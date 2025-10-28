Mở tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

TPO - Tuyến đường kết nối hai cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ có chiều dài 56km quy mô 2,5 làn xe mỗi bên. Tuyến đường này cũng kết nối hai trung tâm của tỉnh Phú Thọ là Việt Trì và Hòa Bình.

Đây là thông tin được công bố tại buổi họp của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 27/10. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, dự án đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được đề xuất theo hai phương án.

Tuyến đường liên kết quốc lộ 32 với quốc lộ 70 (kết nối Việt Trì - Hòa Bình) hiện nay.

Phương án 1: Đầu tư xây dựng tuyến đường mới theo hình thức BOT, có chiều dài khoảng 56km, điểm đầu giao với đường 32C, vượt sông Hồng qua cầu Vĩnh Lại và kết thúc tại nút giao với đường Trần Quý Cáp và đường Hòa Bình thuộc phường Tân Hòa.

Phương án 2: Đầu tư công để cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317G và Quốc lộ 70B theo quy mô đường đô thị.

Sau khi phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất chọn phương án thứ nhất. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường mới sẽ tạo tuyến kết nối trực tiếp, đồng bộ, hạn chế đi qua khu dân cư, thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai trung tâm của tỉnh, mà còn mở ra cơ hội và không gian phát triển kinh tế - xã hội mới.

Tuyến đường mới sẽ kết nối với các khu vực đang phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf dọc các nút giao cao tốc, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu của tỉnh Phú Thọ là hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch và thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 1/2026, hướng tới hình thành một tuyến giao thông chiến lược kết nối vùng trung du với miền núi Tây Bắc.