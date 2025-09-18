Phú Thọ lên phương án đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Hòa Bình - Mộc Châu

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ vừa họp bàn với các sở, ngành để xem xét chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông quan trọng: mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và xây dựng tuyến đường nối Việt Trì - Hòa Bình. Tuyến đường này sẽ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Đối với xây dựng tuyến đường nối Việt Trì - Hòa Bình, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trình bày 3 phương án đầu tư tuyến đường kết nối Việt Trì - Hòa Bình, chiều dài hơn 50 km. Tuyến đường này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tuyến đường kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 70 kết nối Việt Trì - Hòa Bình

Theo báo cáo, phương án thứ nhất là nâng cấp tuyến đường 317G lên tiêu chuẩn đường cấp 3, cấp 2 với tốc độ thiết kế 80 km/h. Tuyến có chiều dài khoảng 54,1 km, trong đó có cầu Vĩnh Lại dài 2 km, nối từ quốc lộ 32C đến trung tâm phường Hòa Bình.

Phương án thứ hai đề xuất xây dựng mới tuyến cao tốc từ phường Việt Trì đến nút IC02 trên đường cao tốc CT03 (địa phận xã Đà Bắc, Hòa Bình). Tuyến có chiều dài khoảng 52 km. Đây là phương án ngắn nhất trong ba đề xuất.

Phương án thứ ba là xây dựng tuyến cao tốc hướng về phường Tân Hòa, nối từ quốc lộ 32C đến trung tâm phường Hòa Bình, chiều dài khoảng 56 km.

Qua khảo sát, phân tích, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ kiến nghị lựa chọn phương án 2 để đầu tư. Ưu điểm của phương án này là hướng tuyến cơ bản đi ngoài khu dân cư, tuyến đường có chiều dài ngắn, chi phí đầu tư thấp hơn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Dự án dự kiến triển khai theo hình thức đầu tư công kết hợp PPP.

Cùng với dự án trên, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cũng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km19+000 đến Km53+000. Theo đó, quy mô tuyến sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến khoảng 18.168 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đang thực hiện là 9.997 tỷ đồng, phần bổ sung để mở rộng là 8.171 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, đối với tuyến Việt Trì - Hòa Bình, Sở Xây dựng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu thêm phương án 1 và phương án 3, đồng thời tính toán lại tổng mức đầu tư, đánh giá đầy đủ thuận lợi và khó khăn. Hồ sơ dự án sẽ được hoàn thiện, trình Thường trực Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phấn đấu đến tháng 6/2026 đủ điều kiện phê duyệt.

Với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, việc mở rộng lên 4 làn xe được nhấn mạnh là giải pháp đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài, phù hợp định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực. Ông Trần Duy Đông yêu cầu Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, làm rõ nguyên nhân, lý do đầu tư, tính toán mức vốn phù hợp, tránh lãng phí; xem xét phân kỳ giai đoạn 2026 - 2030 để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.