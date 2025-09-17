Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km

Viết Hà
TPO - Chiều 17/9, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.

anh-1-ban-sao.jpg
Đối tượng Nguyễn Trường Giang

Công an phường Hòa Bình cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê xã Mường Động, Phú Thọ) bắt xe từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực bến xe Hòa Bình (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ). Thay vì đưa hành khách về đúng nơi và tính phí hợp lý, Nguyễn Trường Giang đã có hành vi chèn ép bà Ly, yêu cầu bà trả tới 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km.

Theo lời bà Ly, ban đầu Giang còn đòi 3,5 triệu đồng, khóa cửa xe, không cho bà xuống.

Chỉ khi bà nhiều lần van xin, Giang mới chịu giảm xuống 2,5 triệu đồng rồi mở cửa xe cho bà xuống. Hành vi ngang ngược này đã được một người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh và thu thập lời khai nhân chứng. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Trường Giang để phục vụ công tác điều tra.

Viết Hà
#Khởi tố tài xế taxi 'chặt chém' 2 #5 triệu đồng #tỉnh Phú Thọ #khởi tố vụ án #khởi tố bị can #taxi

