Công an củng cố hồ sơ vụ tài xế taxi ép một phụ nữ người Mường trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km

TPO - Liên quan đến vụ việc bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) dân tộc Mường, bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km, ngày 12/9 lãnh đạo Công an phường Hòa Bình xác nhận đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ.

Bà Bùi Thị Ly khóc khi bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km.

Liên hệ với bà Bùi Thị Ly được biết, hiện nay vụ việc đã được cơ quan công an tiếp nhận và cơ quan công an đang làm việc với người lái xe taxi để làm rõ hành vi.

Lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cũng cho biết, công an phường đã tiếp nhận thông tin vụ việc lái xe taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng đối với bà Bùi Thị Ly. Hiện nay, công an phường đang điều tra xác minh, làm rõ thông tin và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bà Ly bật khóc kể việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng. Bà đi từ bến xe Mỹ Đình (TP. Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), nhưng tài xế chạy quá điểm, khóa cửa, đòi 3,5 triệu đồng rồi ép trả 2,5 triệu mới cho xuống xe.

Đoạn clip được một người dân ghi lại và chia sẻ, bày tỏ sự bức xúc trước sự việc. Sau khi mạng xã hội lan truyền, tài xế đã lên tận nhà bà Ly để xin lỗi.

Theo cán bộ phường Hòa Bình, bà Ly là người dân tộc Mường, hoàn cảnh khó khăn, chồng bệnh tật, phải xuống Hà Nội rửa bát thuê với thu nhập 6 triệu đồng/tháng.