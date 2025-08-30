Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phường Ba Đình xử lý 4 điểm trông giữ xe trái phép, 'chặt chém'

Thanh Hiếu
TPO - Các tổ công tác của phường Ba Đình đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 4 bãi xe trái phép với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 30/8, UBND phường Ba Đình cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 điểm trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn trước Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trước đó, theo phản ánh của dư luận, có một số bãi xe trái phép mới dựng tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Ba Đình để trông giữ xe máy cho người dân xem sơ duyệt và tổng duyệt A80 với mức phí từ 30.0000 đồng- 50.000 đồng/xe.

ba-dinh1.jpg
Lực lượng chức năng phường Ba Đình xử lý một điểm trông giữ phương tiện trái phép

UBND phường Ba Đình đã thành lập 6 Tổ kiểm tra xử lý tình trạng trông giữ phương tiện trái phép.

Theo đó, các tổ công tác đã kiểm tra 7 điểm trông giữ phương tiện trái phép dọc các tuyến đường trên địa bàn. Trong đó, đã nhắc nhở và giải tán 3 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền 50 triệu đồng.

UBND phường Ba Đình cho biết, mọi hành vi lợi dụng dịp lễ lớn để lập bãi xe trái phép nhằm trục lợi đều bị xử lý nghiêm. Các tổ công tác của phường sẽ thường xuyên kiểm tra, không để các bãi xe trái phép hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Thanh Hiếu
