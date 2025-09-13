Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên), tài xế taxi chặt chém 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km. Nạn nhân là một phụ nữ người Mường.

Nguyễn Trường Giang, tài xế taxi chặt chém 2,5 triệu đồng một phụ nữ người Mường cho quãng đường 70km.

Tối 12/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tài xế taxi chặt chém 2,5 triệu đồng với quãng đường 70 km gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 11/9, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một phụ nữ người Mường bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố hồ sơ.

Cùng ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.