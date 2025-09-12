Nhiều lãnh đạo ở Thanh Hóa bị bắt vì liên quan vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Mở rộng vụ án ông Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó một số là lãnh đạo sở ngành, cựu lãnh đạo thành phố Thanh Hoá.

Tối 12/9, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can liên quan đến vụ án ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là Bầu Đoan), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á.

Trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa cũ, nơi nhiều bị can từng công tác bị khởi tố.

Các bị can gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành (cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương (cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, cựu Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cựu cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa.

Các bị can này bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn để điều tra về tội "Nhận hối lộ"; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản"; Lê Thị Phương, Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Công an đọc lệnh khởi tố ông Cao Tiến Đoan "Bầu Đoan".

Trước đó, ngày 29/8, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 8/9, Công an tỉnh Thanh Hóa bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội danh 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.