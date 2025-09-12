Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhiều lãnh đạo ở Thanh Hóa bị bắt vì liên quan vụ ‘Bầu Đoan’

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mở rộng vụ án ông Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, trong đó một số là lãnh đạo sở ngành, cựu lãnh đạo thành phố Thanh Hoá.

Tối 12/9, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can liên quan đến vụ án ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là Bầu Đoan), Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á.

1000014578.jpg
Trụ sở Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa cũ, nơi nhiều bị can từng công tác bị khởi tố.

Các bị can gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành (cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương (cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh, cựu Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa; Vũ Hoàng Tân, cựu cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa.

Các bị can này bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt tạm giam Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn để điều tra về tội "Nhận hối lộ"; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản"; Lê Thị Phương, Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

1000014580.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố ông Cao Tiến Đoan "Bầu Đoan".

Trước đó, ngày 29/8, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 8/9, Công an tỉnh Thanh Hóa bổ sung quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ngày 12/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội danh 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Hoàng Phúc
#Bầu Đoan #Thanh Hóa #khởi tố #lợi dụng chức vụ #nhận hối lộ #đấu giá tài sản #Viện KSND

Xem thêm

Cùng chuyên mục