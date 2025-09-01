Phó Chủ tịch Hà Nội đón đoàn đại biểu Đà Nẵng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Sáng 1/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đến Ga Hà Nội đón Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng đến Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại Hà Nội, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng có 282 đại biểu, được chia thành 2 nhóm, gồm: các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, dân tộc, chức sắc tôn giáo…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chào đón các đại biểu thành phố Đà Nẵng.

Đến Hà Nội cách đây 5 năm, giờ được trở lại Hà Nội vào những ngày lịch sử, ông Chờ Rum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (cũ) của TP Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, tự hào: Trở lại Hà Nội lần này, tôi thấy thành phố thay đổi rất nhiều. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy khắp phố phường của Hà Nội đâu đâu cũng được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Người dân ngồi kín 2 bên đường để chờ đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng mai, 2/9.

Ông Bhling Mia, người dân tộc Cơ Tu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang cho biết, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh với 282 đại biểu, người cao tuổi nhất là 79 và người trẻ tuổi nhất là 24.

Ông Bhling Mia cho biết, các thành viên trong đoàn đều có chung niềm vui khi đến với Thủ đô Hà Nội để dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. "Chúng tôi đặc biệt phấn khởi và cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của TP Hà Nội", ông Bhling Mia nói.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa, chụp ảnh cùng các đại biểu đến từ TP Đà Nẵng.

Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp đón đại biểu về Thủ đô dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, UBND thành phố Hà Nội có công văn, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức công tác bố trí ăn, nghỉ, đi lại, đón tiếp các đại biểu đảm bảo trang trọng, chu đáo, trọng thị.

Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đầu mối đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố chuẩn bị giấy mời, thẻ đại biểu; thẻ, phù hiệu xe đại biểu theo danh sách phân bổ; sơ đồ chỗ ngồi.

Công an thành phố, Sở Xây dựng phối hợp xây dựng phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, hướng di chuyển của các đoàn, điểm tập kết xe… đảm bảo công tác đưa đón đại biểu được an toàn, thuận lợi.

UBND xã, phường (nơi có khách sạn đại biểu lưu trú, điểm dừng nghỉ) đảm bảo công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường…; phối hợp Sở Du lịch trong công tác đón tiếp đại biểu; cử cán bộ tham gia trực tại các khách sạn đại biểu lưu trú.