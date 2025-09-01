Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch Hà Nội đón đoàn đại biểu Đà Nẵng đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 1/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đến Ga Hà Nội đón Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng đến Thủ đô tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Sáng 1/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đến Ga Hà Nội đón Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng đến Thủ đô tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại Hà Nội, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng có 282 đại biểu, được chia thành 2 nhóm, gồm: các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, dân tộc, chức sắc tôn giáo…

z6966317796630-ccf4900a0321bec179ecd0671bf73d3b.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chào đón các đại biểu thành phố Đà Nẵng.

Đến Hà Nội cách đây 5 năm, giờ được trở lại Hà Nội vào những ngày lịch sử, ông Chờ Rum Nhiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (cũ) của TP Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, tự hào: Trở lại Hà Nội lần này, tôi thấy thành phố thay đổi rất nhiều. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy khắp phố phường của Hà Nội đâu đâu cũng được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Người dân ngồi kín 2 bên đường để chờ đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng mai, 2/9.

Ông Bhling Mia, người dân tộc Cơ Tu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang cho biết, Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh với 282 đại biểu, người cao tuổi nhất là 79 và người trẻ tuổi nhất là 24.

Ông Bhling Mia cho biết, các thành viên trong đoàn đều có chung niềm vui khi đến với Thủ đô Hà Nội để dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. "Chúng tôi đặc biệt phấn khởi và cảm ơn trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của TP Hà Nội", ông Bhling Mia nói.

z6966317798829-8d6cd0403866855016bfa151e4c2d21a.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa, chụp ảnh cùng các đại biểu đến từ TP Đà Nẵng.

Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp đón đại biểu về Thủ đô dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, UBND thành phố Hà Nội có công văn, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức công tác bố trí ăn, nghỉ, đi lại, đón tiếp các đại biểu đảm bảo trang trọng, chu đáo, trọng thị.

Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đầu mối đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố chuẩn bị giấy mời, thẻ đại biểu; thẻ, phù hiệu xe đại biểu theo danh sách phân bổ; sơ đồ chỗ ngồi.

Công an thành phố, Sở Xây dựng phối hợp xây dựng phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, hướng di chuyển của các đoàn, điểm tập kết xe… đảm bảo công tác đưa đón đại biểu được an toàn, thuận lợi.

UBND xã, phường (nơi có khách sạn đại biểu lưu trú, điểm dừng nghỉ) đảm bảo công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường…; phối hợp Sở Du lịch trong công tác đón tiếp đại biểu; cử cán bộ tham gia trực tại các khách sạn đại biểu lưu trú.

Trần Hoàng
#Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội #Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng #Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Trương Việt Dũng #Diễu binh #Chương trình lễ hội A80 Hà Nội #An ninh #trật tự lễ kỷ niệm 80 năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục