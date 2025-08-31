Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiểu Vy sáng tổng duyệt A80 ở Hà Nội, tối diễn show tại TPHCM

Trạch Dương

TPO - Trong cùng một ngày, Hoa hậu Tiểu Vy sáng tổng duyệt diễu hành A80 tại Hà Nội, tối lại làm vedette ở TPHCM, ghi dấu hình ảnh năng động và đầy nhiệt huyết trong mùa Tết Độc lập.

z6962832318100-59f9ec777db9cf5b87a9b69c7bdb299f-7244.jpg
Tối 30/8, chương trình giao lưu thời trang - văn hóa Vietnam Beauty Fashion Fest XII (VBFF XII) diễn ra tại TPHCM với màn xuất hiện nổi bật của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Hoa hậu Việt Nam 2018 đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập Enchanting Dreams của Thượng Gia Kỳ. Cô gây chú ý nhờ phong thái kiêu sa và lối trình diễn lộng lẫy.
z6962832369986-c453030764c8e43dc494295863abed5d.jpg
Theo ban tổ chức, Tiểu Vy chỉ kịp ráp sân khấu trước giờ diễn nhưng vẫn hoàn thành tốt vai trò. “Cô ấy rất năng lượng, không ngại việc chạy show. Chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị phương án để Lê Hoàng Phương thay thế. May mắn là Tiểu Vy có mặt và trình diễn đầy ấn tượng”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói.
z6962832265257-a9a04f7642ce7992b110f8d153c38e8c.jpg
Trước đó cùng ngày, Tiểu Vy xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Tết Độc lập A80. Cô thuộc khối Văn hóa - Thể thao với đội hình gần 200 nghệ sĩ, vận động viên. “Tôi rất vui khi được gặp gỡ nhiều cô chú, anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu. Tôi vinh dự và tự hào khi được là một phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc", cô chia sẻ thêm.
z6963499895502-cea53cd6c66839ad647629e77bea2672.jpg
z6963499857406-b8e74dc3cad41b7d1a9c0a958404310d.jpg
Thí sinh MGVN và Á hậu Thu Hiền khoe sắc trong bộ sưu tập Éclat.
z6963499819149-72eda1390f0b8822ac958fc134de2473.jpg
z6963499740906-e9aab7e177a3683213a941cf38d3f7ab.jpg
Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi cho biết thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ. Loạt trang phục tạo điểm nhấn bởi loạt chi tiết 3D cầu kỳ.
z6962831950896-dc0acb499184229ca082314c2da61cca.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương kết màn BST với đầm dạ hội thiết kế bởi đan xen giữa vải satin và lưới kim loại, tạo hiệu ứng thị giác. Điểm nhấn của bộ trang phục nặng gần 20 kg là chiếc mũ tạo hình cầu kỳ, tinh xảo.
ban-sao-cua-0073vbffxii-2025-foto-kiengcan.jpg
Quế Anh gây ấn tượng với tạo hình thiên nga đen.
z6962831951007-e2c296b70b4657eeb8e4917084408da0.jpg
z6962832056082-aa75c41c0e81562004ab1cf81a7a77ca.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Phương Anh biểu diễn đêm 30/8. Hai á hậu mang đến vẻ đẹp nàng thơ, làm tôn phần chân váy cầu kỳ trong loạt thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư và Thượng Gia Kỳ.
z6962832109853-e8a3bebd1dc3893dc6dbc19958f067e2.jpg
z6963531480177-53808a078abfe0f41e26433b07a8bbae.jpg
z6963531441406-470d720eb65ddf9c7c36d687daccb609.jpg
Sự xuất hiện của Hạnh Nguyên, Bích Tuyền và Á hậu Quỳnh Châu cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 tạo điểm nhấn cho đêm diễn.
giai-dieu-tu-hao.jpg
Kết thúc chuỗi trình làng các bộ sưu tập, sân khấu VBFF XII mang đến tiết mục Giai điệu tự hào do Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang thể hiện. Phần biểu diễn có sự tham gia của các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 cùng nhiều hoa hậu, á hậu. Giây phút dàn hoa hậu, người đẹp diện áo dài truyền thống, hòa giọng ca khúc về tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trở thành điểm nhấn.
z6962832161335-ad870c9dae002626ec8c40bbea7c4c8a.jpg
“VBFF XII diễn ra vào thời điểm trọng đại của đất nước. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, chúng tôi muốn mang đến tiết mục Giai điệu tự hào để hòa mình vào không khí chung của dân tộc. Phần trình diễn như một lời ngợi ca, là tình yêu sâu sắc mà chương trình cùng thế hệ trẻ hôm nay muốn gửi gắm, nhắc nhớ về niềm vui và lòng tự hào khi được sống trong hòa bình”, đại diện ban tổ chức chia sẻ thêm.
Trạch Dương
#Tiểu Vy #Hoa hậu Việt Nam 2018 #Chương trình VBFF XII #Thời trang yêu nước #Lễ diễu binh A80 #Hoa hậu #Á hậu Việt Nam #BST Éclat #Thời trang Việt Nam #Hội tụ hoa hậu #người đẹp #Tiết mục Giai điệu tự hào

