Tiểu Vy sáng tổng duyệt A80 ở Hà Nội, tối diễn show tại TPHCM

TPO - Trong cùng một ngày, Hoa hậu Tiểu Vy sáng tổng duyệt diễu hành A80 tại Hà Nội, tối lại làm vedette ở TPHCM, ghi dấu hình ảnh năng động và đầy nhiệt huyết trong mùa Tết Độc lập.