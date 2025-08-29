Cuộc chiến giữa ông Trump và Fed khiến vàng, chứng khoán 'nhảy múa'

TPO - Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong năm tuần do đồng USD suy yếu và tâm lý tìm đến kênh trú ẩn an toàn giữa lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng tăng cao

Trong phiên giao dịch hôm nay (29/8), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.416,14 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ chốt phiên ở mức 3.466,10 USD/ounce. Đồng thời, chỉ số USD Index giảm 0,5%, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập - cho rằng: “Giá vàng tăng do lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Fed. Áp lực từ ông Trump đang làm dấy lên lo ngại FOMC có thể cắt giảm lãi suất nhanh hơn và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài hơn, điều này có lợi cho vàng”.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện định giá hơn 87% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9.

Giá vàng đang trên đà tăng.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng khởi sắc. Bạc giao ngay tăng 1,2% lên 39,09 USD/ounce, chạm mức cao nhất kể từ 25/7. Bạch kim tăng gần 1% lên 1.359,70 USD, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.100,53 USD.

“Giá bạc có một quý tăng trưởng tốt nhưng đà tăng giảm mạnh vào tháng 8, đang chờ tia hy vọng mới. Một số người cho rằng bạc tăng vọt khi vượt ngưỡng 40 USD. Điều này có thể trùng với thời điểm giá vàng đạt mức cao mới”, ông Wong nhận xét thêm.

Diễn biến thị trường vàng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chiến dịch gây sức ép lên Fed, bao gồm nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Bà Cook đã đệ đơn kiện, khẳng định tổng thống Mỹ không có thẩm quyền cách chức, mở ra cuộc chiến pháp lý có thể định hình lại chuẩn mực lâu đời về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Chứng khoán châu Á khởi sắc

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên cuối tuần, theo sau đà tăng mạnh của nhóm công nghệ tại Phố Wall. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,4%. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 tăng 0,7%, Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) tăng 0,5%, trong khi Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 0,4%.

Tâm điểm vẫn là nhóm công nghệ. Cổ phiếu Nvidia dù không đáp ứng kỳ vọng cao, nhưng kết quả kinh doanh vẫn khẳng định chi tiêu cho AI duy trì mạnh mẽ, giúp S&P 500 và Dow Jones đồng loạt đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Ngược lại, chỉ số công nghệ STAR 50 của Trung Quốc giảm 2,5% sau phiên tăng bùng nổ trước đó, cổ phiếu Cambricon Technologies mất hơn 5% khi doanh nghiệp phát đi cảnh báo rủi ro.

Chứng khoán châu Á theo sau đà tăng mạnh.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới dữ liệu Chỉ số giá PCE của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Sáu.

Ở thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent giao tháng 10 giảm 50 cent, tương đương 0,7%, xuống 68,12 USD, trong khi hợp đồng giao tháng 11 sôi động hơn giảm 46 cent, tương đương 0,7%, xuống 67,52 USD.

Giá dầu giảm nhưng dự kiến ​tăng trong tuần, do kỳ vọng nhu cầu tại Mỹ - quốc gia sử dụng dầu lớn nhất thế giới - giảm khi nhu cầu trong mùa hè kết thúc và sự không chắc chắn về nguồn cung từ Nga.