Nghệ sĩ xuống đường từ 1h sáng, hòa cùng dòng người

Trạch Dương

TPO - Sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước buổi diễu binh, diễu hành A80, dàn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc hòa cùng người dân, sẵn sàng hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

z6959438149471-3c983be4c6058ce77bea9a3a1e20aad4.jpg
Từ khuya 29/8, người dân Hà Nội cùng các khối tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Trong ảnh, dàn diễn viên Mưa đỏ tạo dáng cùng nữ chiến sĩ trong đội diễu hành.
z6959438150799-6d651db2ee6711c8f0b7df251a73edb9.jpg
Diễn viên Hiếu Nguyễn cùng dàn diễn viên Mưa đỏ diện trang phục yêu nước tham gia lễ diễu hành. Những ngày qua, các diễn viên đội mưa, đội nắng cùng các chiến sĩ sơ luyện, tổng duyệt để có buổi diễu hành thành công.
z6959438143581-afbc3c9b23be467afb02564e63b356be.jpg
Hoàn thành buổi tổng duyệt sáng 30/8, Hiếu Nguyễn nói anh thấy thoải mái, hào hứng dù dậy từ sớm để chuẩn bị. "Dậy từ nửa đêm, trời còn chưa kịp sáng nhưng ai cũng háo hức, tinh thần thì rực lửa. Được góp mặt trong đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9 là niềm tự hào không gì sánh được. Một kỷ niệm chắc chắn sẽ nhớ mãi", nam diễn viên chia sẻ.
540919651-1306515677507105-3973884351899539619-n.jpg
Tiểu Vy đăng ảnh cùng dàn diễn viên Mưa đỏ gồm Đình Khang, Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Phương Nam...
540961361-1306371094188230-1745260803330337242-n.jpg
Trong ảnh chụp cùng Hoa hậu Bảo Ngọc và Lương Thùy Linh, Tiểu Vy cho biết dàn nghệ sĩ thuộc khối Thể thao - Văn hóa luôn sẵn sàng cho buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, hướng đến ngày kỷ niệm chính thức diễn ra sáng 2/9.
540837683-758050876989028-1770623189688796315-n-457.jpg
542002970-758051073655675-6719598194182987569-n-4227.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ khoảnh khắc selfie sau buổi tổng duyệt. "Đi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sớm", Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.
539596328-1331603694994161-1020350323179462933-n-4958.jpg
539548099-1331603734994157-5157918384239115008-n-7222.jpg
MC Nguyên Khang chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh (ảnh trái) và MC Khánh Vy sau buổi tổng duyệt.
539349162-1331603698327494-2715882268317291528-n-6639.jpg
Kết thúc buổi tổng duyệt, Nguyên Khang đăng ảnh cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và Trang Pháp, chia sẻ cảm giác tự hào. "Những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi vinh dự vì đã có dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của đời mình. Chúng tôi luôn sống học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn", Nguyên Khang viết.
540226158-1331603754994155-1075232582887502344-n-1785.jpg
540427055-1327821058703769-8629438839401256572-n-702.jpg
Ca sĩ MONO xuất hiện trong nhiều ảnh check-in cùng nghệ sĩ, từ MC Nguyên Khang (trái) đến diễn viên Huỳnh Lập...
540793282-1327821072037101-3387701243930097366-n.jpg
541297708-1327821132037095-4581039721125483809-n.jpg
Dưới loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, Huỳnh Lập cho biết anh "rộn ràng trong lòng" khi được tham dự buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80.
539971479-10166503482100620-4309969161786885495-n.jpg
538316883-10166503482615620-6674121596422812493-n.jpg
540482440-10166503483815620-2119048884319426079-n.jpg
Dù không tham dự lễ diễu hành, siêu mẫu Hà Anh đưa hai con hòa cùng người dân xem tổng duyệt A80. "Không khí sáng nay ở Hà Nội. Ba mẹ con hân hoan trong cờ hoa và niềm vui của cả nước", Hà Anh chia sẻ.
Trạch Dương
