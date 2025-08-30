Nghệ sĩ xuống đường từ 1h sáng, hòa cùng dòng người

TPO - Sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước buổi diễu binh, diễu hành A80, dàn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc hòa cùng người dân, sẵn sàng hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ khoảnh khắc selfie sau buổi tổng duyệt. "Đi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sớm", Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân.
MC Nguyên Khang chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh (ảnh trái) và MC Khánh Vy sau buổi tổng duyệt.
Ca sĩ MONO xuất hiện trong nhiều ảnh check-in cùng nghệ sĩ, từ MC Nguyên Khang (trái) đến diễn viên Huỳnh Lập...
Dưới loạt ảnh đăng trên trang cá nhân, Huỳnh Lập cho biết anh "rộn ràng trong lòng" khi được tham dự buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80.
Dù không tham dự lễ diễu hành, siêu mẫu Hà Anh đưa hai con hòa cùng người dân xem tổng duyệt A80. "Không khí sáng nay ở Hà Nội. Ba mẹ con hân hoan trong cờ hoa và niềm vui của cả nước", Hà Anh chia sẻ.