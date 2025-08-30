Nghệ sĩ xuống đường từ 1h sáng, hòa cùng dòng người

TPO - Sau buổi tổng duyệt cấp Nhà nước buổi diễu binh, diễu hành A80, dàn nghệ sĩ chia sẻ khoảnh khắc hòa cùng người dân, sẵn sàng hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).