Nghệ sĩ Việt rộ trào lưu thời trang yêu nước

TPO - Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhiều nghệ sĩ tham gia trào lưu yêu nước bằng cách diện nhiều bộ trang phục in hình quốc kỳ cờ đỏ sao vàng, họa tiết hoa sen và trống đồng.
Trong không khí cả nước đang hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), dàn nghệ sĩ rộ trào lưu thời trang yêu nước. NSƯT Như Huỳnh diện áo dài đỏ in cờ Việt Nam, hình ảnh trống đồng - biểu tượng văn hóa lâu đời của VIệt Nam.
Nữ nghệ sĩ cho biết cô thể hiện tình yêu quê hương đất nước khi diện áo dài in hình bản đồ Việt Nam. "Mỗi dịp Quốc khánh, lòng tôi dâng trào niềm tự hào dân tộc. Tôi muốn khoác lên chiếc áo dài để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, khẳng định tình yêu nước, niềm tin và lòng tri ân với các thế hệ cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do", NSƯT Như Huỳnh nói.
Hoa hậu Bảo Ngọc có mặt tại Hà Nội để tham gia tập luyện cùng đội diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Trước đó, cô góp mặt tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Miss World Vietnam 2024 diện áo dài, nón lá truyền thống, in hình hoa sen đậm truyền thống Việt Nam.
Hồng Diễm diện áo dài truyền thống, nón lá in quốc kỳ Việt Nam dự sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80.
Trọng Hiếu đăng ảnh check-in tại Hà Nội với khăn quàng cổ hình quốc kỳ đang trend thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng hòa chung không khí A80 ở thủ đô.