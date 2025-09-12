Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Hoàng Phúc
TPO - Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Tối 12/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam​ đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

1000014575.jpg
Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Hôm qua (ngày 11/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Phúc
#Thanh Hóa #Phó Chủ tịch #Khởi tố #Nguyễn Văn Thi #Lợi dụng chức vụ #Công an tỉnh Thanh Hóa #bắt Phó chủ tịch tỉnh

