Công an Thanh Hóa thông tin vụ khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Liên quan đến vụ việc cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố bị can, trưa 14/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức vụ việc khởi tố 4 bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.