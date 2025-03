FLC Group đồng hành tổ chức màn trình diễn pháo hoa tầm cao kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Đêm 30/3, hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách từ khắp nơi đổ về quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút cùng lễ hội nghệ thuật đặc sắc.

Tối ngày 30/3, chương trình nghệ thuật sử thi “Bình Định - Tự hào và Khát vọng” đã diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Sự kiện nhằm tôn vinh chặng đường lịch sử, những thành tựu phát triển của Bình Định trong suốt 50 năm qua.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, võ thuật truyền thống và hiệu ứng ánh sáng hiện đại, tái hiện những dấu mốc quan trọng của vùng đất võ. Đêm nghệ thuật khép lại với màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ, tạo nên không khí trang trọng và đầy cảm xúc trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Theo đó, FLC Group đồng hành cùng tỉnh tài trợ màn pháo hoa rực rỡ với 800 viên pháo tầm cao và 150 viên pháo tầm thấp thắp sáng bầu trời Quy Nhơn, tạo nên những khoảnh khắc tầm cỡ, vang danh chiến công oanh liệt của quân và dân Bình Định tròn 50 năm ngày giải phóng.

Chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động trọng điểm kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định. Trong đó, FLC Hotels & Resorts đóng vai trò là nhà tài trợ kim cương của đoàn Famtrip Bình Định, mang đến không gian lưu trú thoải mái và tiện nghi cho các đại biểu trong suốt hành trình khám phá Quy Nhơn.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Kazakhstan, Azerbaijan và Pakistan đã có chuyến ghé thăm FLC Quy Nhơn. Các đại diện ngoại giao thảo luận về kế hoạch hợp tác dài hạn nhằm thu hút du khách từ khu vực Trung Á đến Việt Nam, một trong những giải pháp trọng tâm được đề xuất là tổ chức Tuần lễ Ẩm thực Trung Á tại FLC Quy Nhơn, mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc, từ đó mở rộng hợp tác du lịch bền vững giữa hai bên.

Những năm vừa qua, FLC Group nói chung và FLC Hotels & Resorts nói riêng là đơn vị đồng hành cùng tỉnh trong nhiều hoạt động quan trọng, góp phần nâng tầm vị thế du lịch tỉnh Bình Định. Gần đây nhất, Miss & Mister Fitness World 2025 đã chọn FLC Quy Nhơn làm nơi tổ chức các vòng thi phụ và bán kết từ 7/6 - 12/6, trước khi bước vào đêm chung kết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào 14/6/2025. Trước đó, FLC Quy Nhơn cũng là đơn vị đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016 & 2018.

Nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn FLC Quy Nhơn là điểm đến cho các sự kiện quan trọng như Hội nghị Người lao động Agribank Bình Định 2025, Lễ ra mắt sản phẩm mới The King Party - Salute the New King của Yamaha, Honda Biker Day 2023 của Honda Việt Nam,... Với quy mô hơn 1.300 ha với 1.368 phòng khách sạn và 56 căn villa, hệ thống tiện ích hiện đại bao gồm phòng hội nghị sức chứa tới 1.500 khách, sân khấu thiết kế tiêu chuẩn nhà hát cùng dịch vụ chuyên nghiệp, FLC Quy Nhơn đáp ứng đủ yêu cầu để tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện quy mô lớn.

Với sự đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp như FLC Group, hình ảnh du lịch Bình Định sẽ tiếp tục được quảng bá rộng rãi hơn nữa đến du khách trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của tỉnh như một điểm đến hấp dẫn, hội tụ vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên cùng các sự kiện đẳng cấp.

