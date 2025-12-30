5 bước lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng tiền mua vé máy bay

TPO - Do cần tiền chi tiêu, bị cáo Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, ở phường Hà Đông) lập và điều hành đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của người làm công tác viên bán vé máy bay.

Thất nghiệp, nảy sinh ý định lừa đảo

Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, ở phường Hà Đông) và 22 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khai mạc phiên tòa ghi nhận, do thiếu một số bị hại nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn, phiên được ấn định tái mở vào ngày 20/1/2026.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Nguyễn Đức Tùng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền chi tiêu, Tùng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc giả làm đại lý bán vé máy bay, giả làm Công ty Traveloka (công ty chuyên bán vé máy bay du lịch) tuyển cộng tác viên bán vé máy bay, hưởng chiết khấu cao để chiếm đoạt tiền của người nhẹ dạ cả tin.

Từ tháng 5/2023, sau khi thuê một căn hộ chung cư giữa thủ đô làm "văn phòng", Tùng đăng bài lên mạng xã hội Facebook tuyển dụng và thuê 15 nhân viên cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo lập nhóm “chat” để quản lý công việc, hướng dẫn cho nhân viên nội dung nói chuyện với khách hàng và yêu cầu họ tự học làm sale, "chim mồi" theo kịch bản do Tùng xây dựng sẵn; mua 7 tài khoản ngân hàng rồi giao nhân viên cung cấp cho các bị hại, mục đích để bị hại chuyển tiền đến.

Khi tài khoản cung cấp cho khách hàng “nổ tiền”, các nhân viên sale sẽ gửi ảnh chụp giao dịch chuyển tiền vào nhóm chat để Tùng quản lý và tính doanh thu trả lương, thưởng.

Quá trình thực hiện công việc được giao, các nhân viên của Tùng đều biết bản thân đang thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách.

Các bị cáo tại phiên tòa.

5 bước lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Để bị hại "sập bẫy", bị cáo Nguyễn Đức Tùng trực tiếp xây dựng kịch bản theo 5 bước, gồm:

Một là "tìm kiếm con mồi". Nhóm đối tượng dùng tài khoản Facebook “ảo” giả là nhân viên kinh doanh của Công ty Traveloka, đăng bài trên các hội nhóm với nội dung tìm cộng tác viên bán vé máy bay, hứa hẹn cộng tác viên được hưởng hoa hồng 20% giá vé khi tìm được khách và bán được vé thành công.

Hai là "tạo lòng tin và cho con mồi hưởng lợi nhuận ban đầu". Khi có người bị hại liên hệ xin làm cộng tác viên, nhân viên của Tùng sẽ gọi điện thoại nói chuyện phỏng vấn, hỏi thông tin của “con mồi” rồi nhận họ vào làm. Sau đó, người bị hại sẽ được gửi nội dung bài đăng bán vé máy bay vào nhóm, yêu cầu tự đăng trên Facebook của mình để tìm khách.

Ba là "dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt tài sản". Nhóm sẽ sử dụng một tài khoản Facebook “ảo” để liên hệ với con mồi, giả là khách hỏi mua vé máy bay. Khi đó người bị hại sẽ liên hệ vào nhóm sale để mua vé và chuyển lại 80% tiền vé (20% còn lại bị hại được hưởng theo thỏa thuận).

Bốn là, sau khi tạo lòng tin sẽ đặt mua vé lần thứ 2 với số lượng lớn, đồng thời thỏa thuận để con mồi chi trả trước một phần tiền đặt cọc, khi nào bị hại mua đủ vé sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Nếu người bị hại tin tưởng và mắc bẫy sẽ liên hệ vào nhóm với sale để mua vé, tự ứng tiền để thanh toán trước (thanh toán 80% tổng giá vé), toàn bộ giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng.

Bước thứ 5, nhóm Tùng sẽ xóa, chặn liên lạc với bị hại sau khi nhận được tiền chuyển khoản.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, cơ quan truy tố xác định từ tháng 6 đến tháng 12/2023, bị cáo Nguyễn Đức Tùng cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 590 người bị hại với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Hiện ghi nhận có 31 người bị hại đã trình báo bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Ngoài lừa bán vé máy bay, nhóm Tùng còn tổ chức thực hiện chiếm đoạt tài sản của người bị hại dưới hình thức bán túi xách giả trên mạng Facebook, để khách hàng cung cấp thông tin của thẻ ngân hàng thanh toán online, sau đó rút tiền trong tài khoản của khách hàng. Hành vi này của Tùng khiến hai người nhẹ dạ đã bị rút hơn 10 triệu đồng trong tài khoản.