Bắt 35 bị can trong đường dây lừa trúng thưởng qua mạng

TPO - Các nhóm đối tượng núp bóng công ty “ma”, gọi điện cho người dân thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn và yêu cầu chuyển tiền phí, mua sản phẩm giá cao để yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 35 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo công an, từ đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, hoạt động khép kín, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma”, có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận. Mỗi “công ty” thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage… Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động lừa đảo.

Để được nhận thưởng, các đối tượng đưa ra điều kiện yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp… với các lý do gian dối như: tạo mã trúng thưởng, tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khi giao hàng, bị hại phải thanh toán số lớn hơn rất nhiều, thậm chí gấp 8 -10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm

Với thủ đoạn nêu trên, nhiều bị hại đã chuyển tiền, thanh toán tiền hàng theo yêu cầu. Khi bị hại “mắc bẫy”, các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền của bị hại, tạo lập thêm nhiều “nhân vật ảo”, sử dụng các số điện thoại khác nhau, tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để tiếp tục gọi điện.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng, bắt giữ 35 đối tượng.

Từ các kịch bản nối tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra hàng loạt lý do “thuyết phục” khác và chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, đường dây này sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express…, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.

Hồi tháng 10 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với hàng chục đối tượng, khởi tố 35 bị can thuộc 4 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên. Trong đó, xác định 4 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Nhất Duy (SN 1999, trú tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Doanh Thương (SN 1983); Nguyễn Lê Thúy Ngọc (SN 1991); Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1999, cùng trú TP.Hồ Chí Minh).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động, điện thoại bàn, máy tính xách tay (laptop), thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê liên quan hoạt động lừa đảo.

Chỉ tính từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.