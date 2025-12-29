Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cướp giật vé số giữa ban ngày, người đàn ông 71 tuổi bị bắt sau vài giờ

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ sau khoảng 5 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số của một người bán dạo lớn tuổi giữa ban ngày, nhờ những dấu vết quan trọng từ mạng xã hội.

Ngày 29/12, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h20 sáng 28/12 tại khu vực đường Phan Đình Phùng (gần cửa hàng Điện Máy Xanh), ông N.B.T. (66 tuổi, trú phường Kon Tum) đang bán vé số dạo thì bị một người đàn ông tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật xấp vé số khoảng 30 tờ rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Do sự việc diễn ra quá nhanh, nạn nhân không kịp phản ứng. Hành vi cướp giật nhắm vào người bán vé số lớn tuổi giữa ban ngày khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi bức xúc.

1370312531645081864.jpg
Hình ảnh người cướp vé số được lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, một đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân đăng tải lên mạng xã hội ngay sau đó, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận và nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận địa phương.

Tiếp nhận thông tin phản ánh cùng các hình ảnh, clip trên mạng xã hội, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc xác minh. Từ dữ liệu camera an ninh và việc rà soát hướng di chuyển của đối tượng sau khi gây án, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng nghi phạm.

4177440830936081190.jpg
Nghi phạm Đ.V.C. bị lực lượng chức năng bắt giữ chỉ sau 5 giờ.

Quá trình xác minh, người nghi vấn gây ra vụ cướp vé số là ông Đ.V.C. (71 tuổi, trú phường Đăk Bla). Đến khoảng 13h30 cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm C. tại phường Đăk Bla, thu giữ tang vật là xấp vé số bị cướp giật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Ngọc
#Cướp giật vé số ban ngày #Phản ứng nhanh của công an #Sử dụng mạng xã hội trong điều tra #Truy bắt tội phạm lớn tuổi #An ninh khu vực Quảng Ngãi #Vai trò của camera an ninh #Phối hợp các lực lượng công an #Phân tích hành vi phạm tội

