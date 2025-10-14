Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt gã đàn ông cướp giật vé số

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi người bán đưa xấp vé số gồm 40 tờ để T. lựa chọn thì đối tượng giật lấy rồi phóng xe bỏ chạy

Ngày 14/10, Công an xã Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bắt giữ đối tượng P.T.T (42, thường trú tại xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

cuop-vs.jpg
Đối tượng cướp giật vé số (đứng giữa) bị Công an bắt giữ

Trước đó vào ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người bán vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc bị người đàn ông đi xe máy giật xấp vé số. Theo hình ảnh camera ghi lại, đối tượng cướp giật vé số điều khiển xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng dừng lại hỏi mua vé số của ông N.V.A. Khi ông A. vừa đưa xấp vé số gồm 40 tờ để khách hàng lựa chọn thì đối tượng này bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Vụ cướp giật vé số gây bức xúc dư luận tại địa phương.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Xuân Lộc nhanh chóng nắm tình hình, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét. Đến 12 giờ ngày 14/10, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng P.T.T. và tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số 48B1 - 383.xx là tang vật trong vụ án.

Công an xã Xuân Lộc đang tiếp tục làm việc với đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Mạnh Thắng
#cướp vé số #đồng nai #công an xã Xuân Lộc #giật vé số #xã Xuân Phú #đối tượng P.T.T #bắt giữ phạm tội

