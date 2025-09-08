Khởi tố đối tượng cướp vé số của người bán dạo ngồi xe lăn

TPO - Thấy cụ ông ngồi xe lăn đi bán vé số dạo trên đường, Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi, ở Đồng Tháp) tiến tới vờ hỏi mua rồi ra tay giật 97 tờ vé số bỏ chạy.

Viện KSND khu vực 1 - Đồng Tháp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi, ở trọ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi ‘cướp giật tài sản’.

Trước đó, chiều 31/8, ông Nguyễn Văn Tròn (65 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) ngồi xe lăn đi bán vé số dạo trên đường Phan Hiển Đạo (phường Mỹ Tho). Lúc này, Điền chạy xe máy đến vờ hỏi mua, rồi ra tay giật 97 tờ vé số ông Tròn đang bán (chưa xổ) và tăng ga bỏ chạy.

Nguyễn Thanh Điền (bên phải) tại hiện trường vụ việc.

Sau đó, ông Tròn đến Công an địa phương trình báo.

Qua công tác xác minh, truy vết, Công an địa phương xác định nghi phạm gây vụ cướp vé số là Nguyễn Thanh Điền, đối tượng không nơi đăng ký thường trú, sống lang thang.

Rạng sáng 1/9, công an mời Điền về trụ sở làm việc, bước đầu Điền đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của ông Tròn, sau đó bán hết số vé lấy tiền tiêu xài.