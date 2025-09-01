Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người bán dạo

H. Bằng - Quốc Trung
TPO - Điền giả vờ đến hỏi mua vé số của người bán dạo rồi giật vé số và tăng ga bỏ chạy.

Ngày 1/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiện hiện trường, điều tra làm rõ vụ cướp giật vé số trên địa bàn phường Mỹ Tho.

z6966630598365-7c17b5c15dc7ea81f2dc08fa147dd2d2.jpg
Điền (bìa phải) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h40 ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Tròn (sinh năm 1960, ngụ ấp Bình Long, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) đi bán vé số dạo trên đường Phan Hiển Đạo (thuộc phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp).

Lúc này, có 1 đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô biển số 64K5-9197 chạy đến giả vờ hỏi mua rồi ra tay cướp giật 97 tờ vé số chưa xổ của ông Tròn và tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc được ông Tròn đến Công an phường Mỹ Tho trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn tên là Nguyễn Thanh Điền (sinh năm 1997, không nơi đăng ký thường trú, sống lang thang) nên tiến hành mời làm việc. Qua làm việc, bước đầu Điền đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của ông Tròn.

Hiện Điền đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

H. Bằng - Quốc Trung
