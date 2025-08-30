Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đồng Tháp: “Trạm dừng chân nghĩa tình” làm ấm lòng người dân xa quê

T. Minh
TPO - Để tiếp sức người dân miền Tây về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các điểm phát nước suối, khăn lạnh, thức ăn nhanh miễn phí cho người dân.

Theo đó, trong 2 ngày 29 và 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” tại 2 điểm gồm: Tuyến Quốc lộ 1 (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); tuyến Quốc lộ N2B (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tại các điểm này, lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương, Đoàn thanh niên sẽ phát nước suối, khăn lạnh, bánh ngọt, sữa hộp miễn phí cho người dân trên tuyến quốc lộ qua tỉnh này.

Theo đó, lượng CSGT tỉnh dành hơn 20.000 chai nước suối, 20.000 cái khăn lạnh, 3.000 phần bánh ngọt, 1.000 hộp sữa và 9.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để trao cho người dân đi đường. Nguồn kinh phí được Đảng ủy Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ và vận động nguồn xã hội hóa.

dsc-7404.jpg
Phát nước suối, khăn lạnh, bánh ngọt miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ.

Cũng trong sáng 30/8, Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Trung An đơn vị tài trợ tổ chức mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” tặng nước suối, khăn lạnh miễn phí cho bà con miền Tây về quê nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.

“Trạm dừng chân nghĩa tình” được tổ chức tại 2 địa điểm thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp gồm: Trên tuyến Quốc lộ 60; Tuyến Quốc lộ 1.

Ngoài những chai nước suối, khăn lạnh miễn phí, “Trạm dừng chân nghĩa tình” còn phát bánh bao, sữa; đổi nón bảo hiểm cũ lấy nón mới cho người dân miền Tây về quê nghỉ lễ. Kinh phí tổ chức do Công an phường Trung An vận động các đơn vị, cá nhân tài trợ.

dsc-7443.jpg
Những phần quà tuy có giá trị nhỏ, nhưng giúp người dân thêm ấm lòng trong hành trình về quê nghỉ lễ.

Theo ghi nhận, có khá đông người dân ghé vào các trạm dừng chân để nhận những phần bánh, nước miễn phí. Với sự chia sẻ, ân cần, người dân rất vui vẻ khi nhận được những món quà miễn phí.

Nhận được phần quà miễn phí từ trạm dừng chân, ông Nguyễn Thanh Triều (54 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) vui vẻ nói: “Nhận được bánh, nước miễn phí tôi rất là vui. Dù không có giá trị lớn nhưng tôi cảm thấy rất ấm lòng bởi được sự chia sẻ nỗi vất vả của người xa quê về quê nghỉ lễ”.

T. Minh
