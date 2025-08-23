Ngư dân Đồng Tháp trúng mùa, yên tâm bám biển

TPO - Trong những tháng đầu năm 2025, nhiều ngư dân tỉnh Đồng Tháp đánh bắt hải sản được mùa, bán được giá nên yên tâm bám biển.

Ngày 23/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, Đảng ủy và UBND xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp tổ chức hoạt động “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2025.

Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường xuyên của các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ bà con ngư dân trong việc cập nhật kiến thức pháp luật, chia sẻ khó khăn với ngư dân khai thác biển, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đánh bắt hiệu quả.

Chương trình diễn ra với các hoạt động như: Tuyên truyền, phát tờ rơi, tài liệu, sổ tay pháp luật; trao tặng cờ Tổ quốc, đèn pin, áo phao, túi thuốc y tế cho đại diện 10 tàu cá neo đậu tại cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người thuộc diện chính sách, gia đình ngư dân và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; ký cam kết không vi phạm khai thác thuỷ sát bất hợp pháp (IUU).

Khám chữa bệnh miễn phí cho các hộ nghèo vùng ven biển Đồng Tháp.

Đồng thời, Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh cũng hỗ trợ y, bác sĩ, thuốc men phục vụ khám chữa bệnh và tặng thêm 100 phần quà cho các hộ dân nghèo vùng ven biển với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 1.200 tàu đánh bắt hải sản, chủ yếu khai thác xa bờ. Thời gian gần đây, nghề khai thác hải sản có chuyển biến tốt, đa số ngư dân đi đánh bắt đều có lãi. Tại 2 cảng cá Mỹ Tho và Vàm Láng, trong 6 tháng đầu năm 2025, có hơn 4.000 lượt tàu cá cập cảng, với sản lượng bốc dỡ đạt 16.674 tấn thủy sản, tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ công tác tuyên truyền của chính quyền và các lực lượng như: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân…, ngư dân Đồng Tháp đã chấp hành tốt các quy định về IUU. Từ đầu năm đến nay, nhiều tàu cá đạt hiệu quả kinh tế cao.

Chị Hồ Thị Bích Huyền (ấp Đôi Ma, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, gia đình có 6 tàu cá hoạt động ngoài khơi. “Năm nay, tình hình đánh bắt rất ổn, có lãi hơn các năm trước, bán được giá. Nhưng cũng tùy ghe, có ghe trúng nhiều, có ghe ít. Tàu có đầy đủ máy giám sát hành trình, áo phao, bình chữa cháy, tuân thủ các quy định”.

Cùng chung niềm vui với chị Huyền, ông Nguyễn Văn Long (xã Gia Thuận) chia sẻ: “Chuyến nào ra khơi tôi cũng chấp hành tốt, chỉ đánh bắt trong vùng biển của mình. Bây giờ có thiết bị giám sát hành trình đầy đủ, đi biển cũng an tâm hơn. Năm nay được mùa, đánh bắt hiệu quả hơn năm trước, sản lượng đạt tốt”.