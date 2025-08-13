Cứu sống ngư dân 24 giờ lênh đênh trên biển với tấm mút mỏng

TPO - Người đàn ông ở Đắk Lắk đã được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển với tấm mút mỏng. Trước đó ông cùng 2 bạn tàu đi biển nhưng bị gặp nạn.

Sáng 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk), xác nhận, một ngư dân của địa phương vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Đó là ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài).

“Ông Thạch gặp nạn trên biển, được phía Gia Lai cứu đưa vào bờ. Gia đình ra đón ông về vào lúc 1h45’ sáng nay. Sức khoẻ ông Thạch đã ổn định, chỉ còn đau ở chân. Hiện tại một Phó chủ tịch phường Xuân Đài đã tới thăm, động viên, hỗ trợ gia đình ông ấy”, ông Nguyên chia sẻ.

Ông Thạch (giữa) được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

Trước đó, chiều 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Thuyền bất ngờ bị hỏng nên cả 3 quyết định bơi ra biển khơi để tìm sự hỗ trợ.

Cả 2 ngư dân đã được tàu khác phát hiện, cứu lên bờ an toàn, còn ông Thạch bị trôi ra xa trên biển.

Đến khoảng 16h20 ngày 12/8, sau hơn 24h lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, trục vớt, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đưa về bờ an toàn.

Theo đoạn clip được chia sẻ, thời điểm được cứu, ông Thạch đang nằm trên một miếng mút nhỏ, nổi trôi theo dòng nước.