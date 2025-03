Nạn nhân sống sót trong vụ chìm tàu: 30 giờ lênh đênh trên biển phải vớt cá chết để ăn

TPO - Sau khi tàu cá chìm, ngư dân Trần Văn Hữu bám lấy tấm xốp lênh đênh trên biển suốt 30 giờ đồng hồ. Đối mặt với sóng lớn và giá rét, anh Hữu phải vớt cá chết trên biển ăn để cố gắng cầm cự sự sống.

Chiều 20/3, ngư dân Trần Văn Hữu (30 tuổi, trú xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Anh Hữu là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tàu cá chìm trên biển khiến 4 ngư dân mất tích vào ngày 18/3.

Nằm trên giường bệnh, anh Trần Văn Hữu vẫn bàng hoàng sợ hãi khi nhớ lại khoảng thời gian gặp nạn phải lênh đênh trên biển suốt 30 giờ đồng hồ.

Theo đó, chiều 17/3, anh Hữu lên tàu cá mang số hiệu NA-80209-TS do anh Nguyễn Văn Cương (SN 1980; trú xã Văn Hải) làm thuyền trưởng. Trên tàu ngoài anh Hữu, anh Cương còn có anh Bùi Sỹ Nhất (SN 1977, trú tại xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu) và Lê Tuấn Anh (SN 2005, trú tại xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu).

Sau khi ra khơi cách bờ khoảng 20 hải lý, tàu của anh Hữu thả lưới đánh bắt hải sản. Nhưng vừa được mẻ lưới đầu thì hệ thống tời bị hư hỏng. Thuyền trưởng Cương yêu cầu các thuyền viên thu gom hải sản, dụng cụ để quay vào bờ sửa chữa.

Khi vừa thu gom ngư cụ xong, anh Trần Văn Hữu đi đến ngó xuống khoang tàu thì hốt hoảng phát hiện nước biển đã tràn vào gần đầy khoang. “Do hệ thống vòi nước bên trong khoang bị hỏng nên nước tràn vào rất nhanh. Khi phát hiện, tôi chạy đến nói thuyền trưởng gọi báo cho các tàu khác đến cứu giúp. Nhưng lúc này hệ thống điện không hoạt động nên không gọi được. Trong tích tắc, tàu chìm xuống, chúng tôi vớ vội lấy tấm nắp cửa khoang tàu bằng xốp rồi nhảy xuống biển”, anh Hữu nhớ lại.

Những giờ đầu tiên, cả 4 thuyền viên nằm trên các tấm xốp cố gắng nắm chặt tay nhau. Tuy nhiên, bị sóng đánh, các thuyền viên dần mất sức đành buông tay nhau, mỗi người trôi về mỗi hướng.

Nằm trên tấm xốp, anh Hữu luôn cố gắng giữ tỉnh táo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mỗi khi thấy tàu cá, anh Hữu cầm tấm xốp nhỏ vẫy tay liên tục để ra tín hiệu. Nhưng do khoảng cách quá xa, các tàu cá đều không phát hiện ra anh Hữu.

“Nhiều lần thấy tàu cá nhưng tôi ra hiệu họ vẫn không phát hiện được. Đêm đến, trên biển có rất nhiều tàu nhưng ở quá xa mình gọi họ không nghe thấy. Người ướt, trời lạnh, tôi mệt nhưng phải cố gắng tỉnh táo. Nhìn xung quanh thấy con cá chết, tôi phải vớt lên ăn để cầm cự. Thấy chai nước trôi trên biển, tôi cầm lên, may vẫn còn một ngụm để uống cho đỡ khát”, anh Hữu kể.

Sáng 19/3, khi hy vọng gần như bị dập tắt, anh Hữu phát hiện một tàu cá nhỏ đang đi đến nên gắng dùng những sức lực cuối để cầu cứu. Nằm trên tấm xốp, anh Hữu thò tay xuống nước cố gắng bơi thật nhanh để cắt ngang mũi tàu rồi hét lớn. May mắn, một người trên tàu phát hiện nên đã cứu anh Hữu lên sau 30 giờ lênh đênh trên biển.

Nhận được tin thuyền viên Hữu được cứu sống từ tàu cá của tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận lập tức cử tàu cùng cán bộ chiến sĩ ra ứng cứu. Đến 19h ngày 19/3, thuyền viên Hữu được đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quang Thành để cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

Tại bệnh viện, anh Trần Văn Hữu được chẩn đoán bị viêm phổi nên tiếp tục được giữ lại để điều trị và chăm sóc.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, trong ngày 20/3, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm 3 ngư dân còn mất tích. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng cử thêm lực lượng, phương tiện phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tìm kiếm các ngư dân.