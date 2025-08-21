Triển khai 17 camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp

TPO - Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, kể từ ngày 25/8, tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa vào khai thác hệ thống camera giám sát để xử phạt vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra thông báo về việc thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm lắp đặt camera xử phạt vi phạm giao thông trên Quốc lộ 1 tại xã Tân Hương.

Theo đó, kể từ 0h ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa vào khai thác hệ thống 17 camera giám sát để xử phạt vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1.

Các camera được bố trí tập trung tại ba khu vực có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra vi phạm.

Điểm thứ nhất tại Km 1955+700m trên Quốc lộ 1 (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương), giám sát cả hai hướng từ Mỹ Tho đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Điểm thứ hai đặt tại Km 1983+300m trên Quốc lộ 1 (ấp Thới, xã Bình Trưng). Camera sẽ kiểm soát cả hai chiều lưu thông từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long và ngược lại. Điểm thứ ba tại khu vực trạm thu phí cầu Mỹ Thuận cũ tại Km 2026+600m (ấp Bình, xã An Hữu).

Hệ thống camera được trang bị công nghệ hiện đại, có khả năng ghi nhận các vi phạm như: Vượt quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn và các lỗi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.