Đi giăng lưới, phát hiện thi thể nổi trên sông ở Đồng Tháp

H. B
TPO - Trong lúc đi giăng lưới, người dân phát hiện thi thể 1 người đàn ông nổi trên sông Cửa Tiểu.

Ngày 17/8, Công an xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ một người chết trôi trên sông Cửa Tiểu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h cùng ngày, Công an xã Vĩnh Hựu nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể trôi sông. Thi thể được phát hiện trên sông Cửa Tiểu (thuộc địa bàn ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp).

Qua xác minh tại hiện trường, thi thể là nam giới, cao khoảng 1,65 m, khoảng 40-50 tuổi, tóc ngắn, mặc áo thun cổ tròn tay ngắn đang trong giai đoạn phân hủy.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân tên là Lê Văn T. (sinh 1963) chuyên làm thuê cho ghe mua cá bè ở khu vực cồn Thới Sơn.

Tối 15/8, khi đang ở dưới ghe, ông T. bất cẩn té xuống sông Tiền và bị cuốn trôi mất tích.

H. B
