Thông tin chính thức về số tiền ủng hộ người đàn ông cưu mang 'vợ nhặt' ở Đồng Tháp

Tấn Minh
TPO - Người đàn ông cưu mang “vợ nhặt” ở Đồng Tháp gây xôn xao cộng đồng mạng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ.

Ngày 28/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với nhà hảo tâm trao số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho ông Ngô Hoàng Minh (còn gọi là ông Ba Minh, sinh năm 1961, ngụ xã Tân Long).

Chính quyền xã Tân Long phối hợp với nhà hảo tâm trao số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho ông Minh.

Qua sự vận động của anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ), nhiều người ủng hộ và đã trao số tiền 1,547 tỷ đồng cho ông Ba Minh; chị Trần Trúc Ly (ngụ TP. Cần Thơ) đã vận động và trao số tiền 43 triệu đồng. Số tiền trên được trao cho ông Ba Minh, có sự chứng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long.

Trong thời gian chờ tìm đất để cất nhà cho ông Ba Minh, số tiền này được gửi tiết kiệm tại ngân hàng và có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Nhận được số tiền ủng hộ ông Ba Minh xúc động nói: “Đây là số tiền mơ ước, tôi sẽ mua miếng đất cất nhà để có nơi che mưa che nắng. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo xã cùng các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền lớn như vậy”.

Ông Ba Minh là nhân vật trong clip “Giây phút 29 năm trốn chạy chồng bạo hành, bỏ rơi 4 con được đoàn tụ nỗi buồn trong nước mắt” được đăng tải trên mạng xã hội, gây xôn xao trong những ngày qua.

Clip sau khi đăng tải đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Những ngày qua, có rất đông YouTuber và TikToker từ khắp nơi đã kéo đến nhà ông Ba Minh để ghi hình, phỏng vấn để khai thác câu chuyện về ông và bà N.T.G. (ngụ tỉnh Nghệ An).

Người phụ nữ này từng chung sống như vợ chồng với ông Ba Minh và đã được con ruột đón về đoàn tụ với gia đình tại Nghệ An vào ngày 15/8 vừa qua.

Tấn Minh
