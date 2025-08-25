Sạt lở kè bờ sông Tiền, Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp

TPO - Ngày 25/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở trước diễn biến nghiêm trọng và phức tạp tại khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (nay là xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp),

Vào các ngày 8/8/2025 và 12/8/2025, tại khu vực Kè chống xói lở Thường Thới Tiền đã xảy ra sạt lở, sụp lún với chiều dài khoảng 350 m/2.800 m (gồm 4 đoạn).

Sạt lở diễn biến hết sức phức tạp và khó lường đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hoạt động sản xuất của nhà máy chế biến trái cây NovaThabico và giao thông đi lại của người dân. Ngoài ra, các đoạn còn lại với chiều dài khoảng 2.450 m /2.800 m tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra sụp lún, sạt lở bất cứ lúc nào.

Trước tình hình trên, ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã ký ban hành Quyết định số 521 công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ sông Tiền khu vực Kè chống sạt lở Thường Thới Tiền. Đồng thời, quyết định các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tại gây ra.

Cụ thể, tổ chức xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở, sụp lún nghiêm trọng và các khu vực lân cận bị ảnh hưởng; thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, sụp lún, triển khai ngay các giải pháp, phương án hỗ trợ doanh nghiệp, người dân di dời tài sản, vật dụng khi phát hiện nguy cơ sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời, nghiêm cấm phương tiện giao thông bộ qua lại trong khu vực.

Đơn vị quản lý khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm tại các vị trí xung yếu trên toàn tuyến kè; chủ động tham vấn ý kiến đơn vị chuyên môn, chuyên gia tư vấn, khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sạt lở, sụp lún phát sinh trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý căn cơ...