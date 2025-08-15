Nhiều khu vực ở Lâm Đồng nguy cơ sạt lở cao

Khu vực taluy sạt lở dài khoảng 50m, cao hàng chục mét so với mặt đường. Hàng trăm mét khối đất đá đã trượt xuống, kéo theo nhiều gốc thông đổ ngã. Nhiều điểm trên taluy tiếp tục bị nước xói mòn, hình thành rãnh sâu ăn vào nền đất.

Sáng cùng ngày (15/8), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên họp đầu tiên sau hợp nhất. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 trận mưa lớn kèm dông, lốc, gió giật mạnh; 2 trận mưa đá kèm lốc xoáy; 3 đợt gió lốc xoáy, sét đánh; 2 đợt sóng lớn kết hợp triều cường và 6 đợt gió mạnh trên biển, gây thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ đồng. Tổng số thu Quỹ phòng, chống thiên tai 6 tháng đầu năm 2025 của Lâm Đồng là 11,33 tỷ đồng; số dư tồn Quỹ Phòng, chống thiên tai là 73,5 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh địa hình phức tạp, nguy cơ sụt lún, sạt trượt cao, đồng thời yêu cầu khảo sát các cung đường có nguy cơ và tăng cường cảnh báo cho người dân. Đặc biệt, tiến hành rà soát kỹ các công trình xây dựng không phép, nhất là các khu vực có nguy cơ mất an toàn.