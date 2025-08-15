Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều khu vực ở Lâm Đồng nguy cơ sạt lở cao

Khải Minh

TPO - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng sống trong thấp thỏm khi taluy đồi thông liên tục trượt đất, kéo theo cây đổ ngổn ngang. Nhiều điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, trong đó có các quán cà phê nằm dưới chân taluy, nơi từng xảy ra vụ sập đất khiến hai thiếu niên tử vong.

z6908580712555-8ec87c041e9f6d6414dc76f47f6e83dd.jpg
Theo phóng viên ghi nhận, nhiều người dân ở thôn Păng Tiêng, phường Langbiang - Đà Lạt (Lâm Đồng) đang sống thấp thỏm﻿ khi taluy đồi thông trên tỉnh lộ 721 đang sạt lở.
Khu vực taluy sạt lở dài khoảng 50m, cao hàng chục mét so với mặt đường. Hàng trăm mét khối đất đá đã trượt xuống, kéo theo nhiều gốc thông đổ ngã. Nhiều điểm trên taluy tiếp tục bị nước xói mòn, hình thành rãnh sâu ăn vào nền đất.

z6908580693854-cd7f7f8db0435c892e0fa01763b2c2dc.jpg
“Mỗi khi mưa lớn, đất đá từ trên cao đổ xuống rất nguy hiểm. Dù điểm sạt lở cách khu dân cư thôn Păng Tiêng hàng trăm mét, nhưng chúng tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ”, bà Dung (người dân thôn Păng Tiêng) chia sẻ.
img-6669.jpg
Trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở﻿ vào mùa mưa, đặc biệt là quán cà phê trong hẻm, nằm dưới các đồi thông.
img-6662.jpg
Một địa điểm check-in trong hẻm 108, đường Hùng Vương (phường Xuân Trường - Đà Lạt) được giới trẻ yêu thích tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào mùa mưa.
z6909300631065-1d7a7dc113bc917679c63e8b27846734.jpg
Bãi đậu xe của một quán cà phê trong hẻm này nằm dưới chân đồi thông và khu vực từng có sạt lở, tạo rãnh sâu.
img-6682.jpg
z6909301786997-46c23c84a25dcf08d481cd17c666ab06.jpg
Đường dẫn vào các quán cà phê "hot hit" ở hẻm 108, đường Hùng Vương đã có sạt lở nhưng chưa được xử lý.
img-6597.jpg
Trước đó, chiều 12/8, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 108 đường Hùng Vương, làm sập bờ taluy﻿ phía sau quán cà phê Tây Hồ, khiến 2 bạn trẻ mới 16 tuổi tử vong.
img-6695.jpg
img-6694.jpg
img-6697.jpg
Hiện trường khu vực sạt lở taluy tại quán cà phê Tây Hồ.
img-6696.jpg
Khu vực gần đó cũng có nhiều quán cà phê tương tự, nằm ở dưới các bờ taluy, có nguy cơ sạt lở.
img-6688.jpg
Cũng trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt, tại hẻm đường Nam Hồ, một bờ taluy của hộ dân trồng hoa màu cũng bị sạt lở.

Sáng cùng ngày (15/8), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên họp đầu tiên sau hợp nhất. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 19 trận mưa lớn kèm dông, lốc, gió giật mạnh; 2 trận mưa đá kèm lốc xoáy; 3 đợt gió lốc xoáy, sét đánh; 2 đợt sóng lớn kết hợp triều cường và 6 đợt gió mạnh trên biển, gây thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ đồng. Tổng số thu Quỹ phòng, chống thiên tai 6 tháng đầu năm 2025 của Lâm Đồng là 11,33 tỷ đồng; số dư tồn Quỹ Phòng, chống thiên tai là 73,5 tỷ đồng.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh địa hình phức tạp, nguy cơ sụt lún, sạt trượt cao, đồng thời yêu cầu khảo sát các cung đường có nguy cơ và tăng cường cảnh báo cho người dân. Đặc biệt, tiến hành rà soát kỹ các công trình xây dựng không phép, nhất là các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Khải Minh
