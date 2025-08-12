Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sạt lở taluy phía sau quán cà phê ở Lâm Đồng, 2 người tử vong

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài làm bờ taluy phía sau một quán cà phê ở Lâm Đồng bất ngờ sạt lở, khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

Chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

img-6597.jpg
Hiện trường vụ sạt lở (ảnh người dân).

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Thái Lâm
#sạt lở taluy #Lâm Đồng #cà phê Tây Hồ #tử vong

